أطعمة غنية بفيتامين "سي" تقوي المناعة وتحميك من أمراض القلب

يعد فيتامين سي من العناصر الغذائية المهمة، التي تعزز جهاز المناعة، وتحمي الجسم من أمراض القلب، وفي هذا الصدد كشف تقرير نشره موقع "تايم ناو نيوز"، أن فيتامين سي موجود في مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات، وخاصة الفواكه الحمضية، موضحًا أن فيتامين سي يحسن المناعة، ويحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية وتجاعيد الجلد، وهناك 5 أطعمة تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، فمن المهم إضافتها للنظام الغذائي اليومي، وهي:

البرتقال

يحتوي على سعرات حرارية منخفضة، وغني بالعناصر الغذائية، كما يعتبر من أهم مصادر فيتامين سي، وتعطي البرتقالة الواحدة متوسطة الحجم حوالي 70 ملليغراما من فيتامين سي.

الفلفل الأحمر

يحتوي على كميات كبيرة من الفيتامينات "إيه، ب، إي، ك"، كما يحتوي نصف كوب من الفلفل الأحمر المفروم على حوالي 95 ملليغراما من فيتامين سي.

الكيوي

يعتبر الكيوي من أفضل الأغذية الصحية، لاحتوائه على نسبة كبيرة من فيتامين سي، بالإضافة إلى أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، والألياف والفلافونويد ومضادات الأكسدة الكاروتينية.

الطماطم

غنية بفيتامين ج والبوتاسيوم وحمض الفوليك وفيتامين ك، كما تحتوي حبة طماطم متوسطة الحجم على حوالي 20 ملليغراما من فيتامين سي.

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البطاطس

غنية بالكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن، ، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من فيتامين سي.

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