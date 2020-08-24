منظمة الصحة العالمية تعلن عن خطة توزيع لقاحات الفيروس المستجد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 10 ثواني

حتى الان تتعاون 172 دولة مع مرفق “كوفاكس” المصمم لضمان الإنصاف في الحصول على لقاحات الفيروس المستجد، بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، التي اكدت ان هناك حاجة لمزيد من التمويل وعلى الدول الآن تقديم تعهدات ملزمة.

والهدف من مبادرة “كوفاكس”، التي يشترك في قيادتها كل من التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) ومنظمة الصحة العالمية والتحالف من أجل ابتكارات التأهب للأوبئة، هو ضمان التوفير العالمي العادل للقاحات كورونا بمجرد تطويرها والتصريح باستخدامها. وتغطي المبادرة حاليا 9 لقاحات مرشحة للفيروس، تستهدف تأمين الإمدادات وتسليم ملياري جرعة للدول الموقعة بنهاية عام 2021.

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وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المرفق مهم لإنهاء جائحة فيروس كورونا، مضيفا أنه “لن يقسم المخاطر على مجموعة الدول التي تطور وتشتري اللقاحات فحسب بل يضمن أيضا إبقاء الأسعار منخفضة قدر الإمكان”، مشيراً الى أنه “مبدئيا، عندما يكون هناك إمداد محدود (للقاحات كوفيد-19)، سيكون من المهم توفير اللقاح لمن هم أكثر عرضة للخطر في أنحاء العالم”.

وأضاف “إضفاء صفة التعصب القومي على اللقاح يساعد الفيروس فحسب. نجاح مرفق كوفاكس لا يتوقف فقط على الدول التي انضمت له لكن أيضا على سد فجوات التمويل الرئيسية”.

وقال مسؤولو المنظمة إن أمام الدول الراغبة في أن تصبح جزءا من خطة “كوفاكس” العالمية حتى 31 آب لتقديم ما يعبر عن اهتمامها، مع تأكيد نية الانضمام بحلول 18 ايلول وتقديم الدفعات الأولية المستحقة بحلول التاسع من تشرين الاول.