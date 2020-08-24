كورونا يزيد الخناق على إيران.. النظام الطبي بأكمله معرض للانهيار فجأة بسبب تداعيات الفيروس

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

لا تزال جائحة وباء كورونا تلقي بظلالها على قدرة وإمكانية النظام الطبي الإيراني الذي يعاني في الأصل من ترهل وضغط في استيعاب المرضى.

وقد نقل موقع “إيران انترناشونال” عن “بيام طبرسي”، رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى مسيح دانشوري، في العاصمة الإيرانية طهران، تحذيره من “خطر الانهيار المفاجئ للنظام الطبي”، قائلاً إن الطاقم الطبي والتمريض بالمستشفى منهك للغاية ومضطرب نفسيًا، ومع استمرار الاتجاه الحالي في الخريف والشتاء، ستكون حصيلة الوفيات الناتجة عن كورونا أعلى من ذلك بكثير.

تأتي تحذيرات رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى مسيح دانشوري، أحد المستشفيات الرئيسية لمرضى كورونا في طهران، في الوقت الذي حذرت فيه ناهيد خداكرمي، رئيسة لجنة الصحة في مجلس بلدية طهران، من بداية “الموجة الثالثة من كورونا” خلال مراسم شهر محرم.

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وقالت إنه خلال الموجة الثانية وصل عدد ضحايا كورونا في العاصمة إلى 120 شخصًا يوميًا، مضيفة أنه إذا لم يتم اتباع البروتوكولات الصحية في شهر محرم فقد نشهد ذروة كورونا الثالثة، والتي ستكون أشد بكثير من الموجة الحالية.

وفي إشارة إلى أن الطاقم الطبي بالمستشفيات لا يملكون القدرة على القيام بعملهم كما كانوا قبل 6 أشهر، أكد بيام طبرسي في مقابلة مع وكالة أنباء “إيسنا”، أن الكادر الطبي والممرضين الآن “قد تضرروا بعد شهور من مكافحة كورونا، ومعظمهم أصيبوا وتذوقوا ألم المرض، وفقدوا الكثير من الأصدقاء، وليس لديهم الروح القديمة لمواجهة الأزمة الجديدة”.

وأضاف رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى مسيح دانشوري أنه يجب علينا أن ندرك أن “هناك خطر حدوث انهيار مفاجئ للنظام الطبي.. ومع الكثير من الضغط، قد يفقد الطاقم الطبي القدرة على رعاية المرضى ولا يكون قادرًا على العمل بنجاح”.

إلى ذلك، أشار رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى مسيح دانشوري إلى الحالة الحرجة لانتشار المرض، والمرضى الراقدين، والوفيات الناتجة عن كورونا، محذرًا من أن “شهرًا صعبًا للغاية ينتظرنا”.

وأكد المسؤول في مستشفى مسيح دانشوري أنه في ظل عدم وجود لقاح وأدوية لكورونا ووفاة 90 في المائة من المرضى الذين يخضعون للأجهزة، و50 في المائة من المرضى الذين يرقدون في وحدات العناية المركزة؛ “فإن التعايش، وإعطاء أمل زائف” للناس يعد أمرًا خطيرًا.