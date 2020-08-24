العودة للمدارس.. أحدث أفكار "اللانش بوكس" لتعزيز مناعة طفلك

يستعد الأطفال لبدء موسم أكاديمي جديد ومعه تستعد الأمهات لإعداد وجبتي الإفطار والغداء بالتعرف على أحدث أفكار صندوق الغداء "lunch box"، بهدف صنع أطعمة تغذي الأجسام والعقول أيضا.



بالتأكيد، هناك دائما الأفكار القديمة التي لا غنى عنها، لكن من الجيد استحداث وجبات مختلفة تحفز طفلك على تناول وجبة الإفطار بنهم وحب، وحتى لو كان الأطفال يتعلمون من المنزل من المهم أن تنوع الأمهات بين الأطعمة وإيجاد خيارات إبداعية وصحية لوجباتهم.

ووفقا لموقع "لونجفورد ليدر" Longford leader، فإن العودة إلى المدرسة تمثل إعادة هيكلة لنمط حياة الطفل التي تستمر 9 أشهر على الأقل؛ لذا من الضروري اغتنام هذا الوقت كفرصة لتشجيع نمط الحياة والعادات الصحية من البداية.

وجبة متوازنة





وقالت لويز رينولدز، إخصائية التغذية في المعهد الأيرلندي للتغذية الغذائية (إندي): "يجب أن تحتوي وجبة الغداء المدرسية المعبأة على جميع مجموعات الطعام الرئيسية".

ونقل الموقع عن الإخصائية تأكيدها ضرورة أن تكون الوجبة المدرسية خفيفة ومتوازنة سواء كانت إفطارا أو غداء، واقترحت أن تشمل:

- حصة واحدة من الكربوهيدرات النشوية (الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة أو الخبز أو اللفائف أو الأرز البني/ المكرونة)





- جزء من طعام البروتين (الدجاج والأسماك والبيض والبقول)

- حصة واحدة من منتجات الألبان (الزبادي والجبن والحليب)

- جزء من الخضار (جزر، فلفل، ذرة حلوة، خس، بصل)

- جزء من الفاكهة (التفاح والبرتقال والموز والكمثرى والكيوي)

أفكار ملهمة





1- حليب الفراولة أو عصير الموز: يمكن تحضيره بخلط الفاكهة مع الحليب والزبادي الطبيعي، وإذا كانت الفاكهة حامضة قليلاً يمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل.

2- الجبن والفواكه: يمكن إعداد الوجبة بإحضار التوست وتقطيع الجبن الشيدر مكعبات ويوضع معه العنب والأناناس والطماطم.

3- توست وجبن من أي نوع ويوضع معهما إكليل الجبل المفروم ناعما.

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4- سندوتش الشيدر: يعد بوضع جبن شيدر مبشور مع مايونيز وتونة وذرة حلوة في خبز كامل الحبة.

5- فطائر الفيتا والخضراوات وهي بديل رائع للساندوتشات.





6- ميني بيتزا: يمكن إعدادها بدهن عجينة بيتزا بصلصة الطماطم ويوضع عليها خضار مقطع وفوقها جبنة مبشورة ثم تلف بشكل لولبي وتقطع وتخبز في الفرن.

7- سندوتشات الجبن الكريمي مع القرفة.

8- سندوتشات جبنة موزاريلا مع طماطم وأوراق ريحان.

9- لفائف السلطة: وتعد بوضع جبن وطماطم وخيار وجزر وخس في منتصف رغيف الخبز ثم يطوى الجزء السفلي لأعلى وكذلك الجوانب لأعلى.

10- أطباق المكرونة مع البانيه المشوي: تطهى المكرونة مقدمًا وتحفظ في الثلاجة وعند وضعها في صندوق الطعام يضاف إليها القليل من زيت الزيتون للتأكد من عدم جفافها.

وجبات خفيفة





يمكنك إعداد الوجبات الخفيفة لتفتح شهية طفلك لتناول الطعام، منها:

جزر وحمص

البيض المسلوق

التفاح وزبدة الفول السوداني

الجبن والمقرمشات

سلطة فواكه

أكواب الزبادي مع الشوفان أو الفاكهة



