اكتشاف أوّل إصابة مؤكدة بكورونا لمتعافٍ منه في هونغ كونغ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ 26 ثانية

في خبر صادم، اعلن باحثون في هونغ كونغ، اليوم، عن اكتشاف أول حالة مؤكدة في العالم لاصابة بعدوى فيروس كورونا للمرة الثانية، وقد ثبتت إصابة المريض، وهو شاب من سكان هونغ كونغ يبلغ 33 عاما، للمرة الأولى، في 26 آذار بعد إظهاره أعراض الفيروس (السعال والصداع وآلام الحلق والحمى). وبعد شفائه، خضع لفحصين كانت نتيجتهما سلبية.

الا انه في 15 آب، خضع لفحص جديد جاءت نتيجته إيجابية، على الرغم من عدم ظهور أي أعراض هذه المرة، إذ اكتشفت إصابته بالمرض بعد خضوعه لفحص في مطار هونغ كونغ عقب عودته من إسبانيا عبر المملكة المتحدة.رونا للمرة الثانية.

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واذ اكد الخبراء انه من المبكر استخلاص استنتاجات حول تداعيات الوباء، أوضح قسم الأحياء الدقيقة في جامعة هونغ كونغ، في بيان، أن هذه الحالة تُظهر أن الشخص يمكن أن يلتقط الفيروس مرة جديدة بعد أشهر قليلة فقط من شفائه منه.

ولفت البيان إلى أن الفارق الزمني بين الإصابتين بالوباء هو أربعة أشهر ونصف الشهر. وقد أظهر التحليل الجيني وفقاً للباحثين أن هاتين العدويين المتتاليتين للمريض نفسه نتجتا من سلالتين مختلفتين من فيروس سارس-كوف-2 المسبب لوباء كوفيد-19، وقالوا “تشير نتائجنا إلى أن سارس-كوف-2 يمكن أي يبقى لدى البشر كما هي الحال بالنسبة إلى فيروسات كورونا الأخرى المسؤولة عن نزلات البرد، حتى لو اكتسب المرضى مناعة”، وتابعوا: “بما أن المناعة قد لا تستمر طويلا بعد الإصابة، يجب التفكير في تلقيح الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض أيضا”.

وفي الأشهر الأخيرة، ذُكر اكتشاف حالات مماثلة في أنحاء العالم بدون تأكيدات. وما زالت مسألة الحصانة ضد فيروس كورونا محاطة بالغموض. إلا أن متخصصين في هذا المجال حذّروا من الاستنتاجات المتسرعة.