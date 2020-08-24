بدء تجارب بشريّة في ايطاليا للقاح محتمل لفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

في حرب العالم على فيروس كورونا المستجد، بدأت إيطاليا، اليوم تجارب بشرية للقاح محتمل، حيث سيجري معهد لادزارو سبالانساني، وهو مستشفى في روما متخصص بالأمراض المعدية، تجارب على 90 متطوعا خلال الأسابيع المقبلة. واللقاح الجديد المحتمل، جي.آر.إيه.دي-كوف2، تطوره شركة “ريثيرا” التي مقرها روما.

وقال مدير الشؤون الصحية في المستشفى، فرانشيسكو فايا، لوكالة رويترز إن المريض الأول سيخضع للمراقبة أربع ساعات قبل السماح له بالعودة إلى منزله، حيث سيظل تحت الملاحظة 12 أسبوعا، مضيفاً “سنرى إن كانت له أي آثار جانبية، وما إذا كان سيؤدي إلى إنتاج أجسام مضادة دفاعية”.

مشيراً الى أن “المرحلة الثانية من التجربة ستجري في بلدان بها معدلات أعلى من الإصابات مثل المكسيك والبرازيل”، لافتاً إلى أنه “إذا تمكنا من العمل بسرعة، فسنطرح الجرعات الأولى في السوق في الربيع المقبل”.

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في حين قالت منطقة لاتسيو قرب العاصمة الإيطالية في بيان إن التجارب الأولية التي شملت حيوانات قدمت نتائج إيجابية.

وعلى الرغم من اعداد الاصابات بفيروس كورونا في ايطاليا، قال وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، في مقابلة نشرت، الأحد، إن حكومة بلاده لا تفكر في فرض عزل عام جديد لكبح انتشار فيروس كورونا.

وإيطاليا واحدة من أكثر الدول الأوروبية تأثرا بالجائحة، إذ سجلت أكثر من 35 ألف حالة وفاة، وكانت تسجل في بعض الأيام نحو ألف وفاة وقرابة 7 آلاف إصابة.