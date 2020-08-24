شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل حال نقص «الحديد» في الدم؟.. «استشاري» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نصح دكتور خالد الحصيني الأكاديمي واستشاري الجهاز الهضمي وأمراض الكبد، بعدم تناول مركبات الحديد دون استشارة الطبيب.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر “تويتر”: “عند التشخيص بفقر الدم الناتج عن نقص الحديد فمن المهم أخذ تعويض للحديد، ولكن الأهم معرفة السبب الأساسي لنقص الحديد وعلاجه ويتم معرفة ذلك بالمتابعة مع طبيبك والقيام بالفحوصات الضرورية”.

Advertisements

وحذر “الحصيني” من الاجتهاد بعيدا عن الأطباء لعلاج نقص الحديد قائلا: “لا تتناول الحديد بناء على تحليل فقط ودون إشراف طبي مبدئي”.