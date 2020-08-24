شكرا لقرائتكم خبر عن حفل زفاف فى ولاية أمريكية أدى لانتشار كورونا بين 53 شخصًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى حفل زفاف في ولاية "مين" الأمريكية إلى تسجيل 53 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وفقًا لمركز مين لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حيث حضر لحفل الزفاف 65 شخصًا في 7 أغسطس الماضى، وكان الحفل في مكان داخلي مغلق، بحسب ما ذكر موقع "إنسايدر".

قال مدير مركز السيطرة على الأمراض في ولاية مين، نيراف شاه، في مؤتمر صحفي الخميس الماضى، إن متوسط ​​عمر المصابين بسبب تفشي المرض 42، لكن هناك نطاقًا واسعًا للأعمار يتراوح من أربع سنوات إلى 78 عامًا.

وأضاف أن معظمهم أبلغوا عن أعراض بعد حوالي 4 أيام من الحفل، لكن ما يقرب من 13 ٪ كانوا بدون أعراض.

وذكرت صحيفة بورتلاند برس هيرالد أن امرأة لم تحضر الحفل توفيت يوم الجمعة بعد إصابتها بـ COVID-19 بعد اتصال وثيق مع ضيف حضر حفل الزفاف.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يؤدي فيها احتفال إلى نتيجة مؤلمة إن لم تكن قاتلة لانتشار فيروس كورونا.

في مايو الماضى ، تصدرت حفلة عيد ميلاد في كاليفورنيا عناوين الصحف عندما أصابت ما لا يقل عن 5 أشخاص، أصيب العديد منهم بمرض خطير، حسبما قال متحدث باسم إدارة الصحة العامة في باسادينا كاليفورنيا.

Advertisements

وقال المسؤولون إن تفشي المرض بدأ بشخص واحد حضر الحفل بدون قناع وجه، بينما كان يسعل في الهواء ويمزح حول إصابته بـ COVID-19.

وما يقرب من نصف الحاضرون في حفل الزفاف - 23 - من الحالات المبلغ عنها المرتبطة بالزفاف هي من بين الأشخاص الذين لم يحضروا، وفقًا لصحيفة برس هيرالد.

قال مركز السيطرة على الأمراض في ولاية مين إن الجهود المبذولة لتتبع الفيروس، أو تحديد أولئك الذين اتصلوا بأشخاص مصابين، لا تزال جارية.

بشكل عام، فإن تعقب المصابين بالفيروس والجهات المتصلة بهم في الولايات المتحدة لا يسير على ما يرام، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضي وفي العديد من السيناريوهات، يتفشى الفيروس قبل جهود المحققين وفي حالات أخرى، يؤدي التأخير في الحصول على نتائج الاختبار بدوره إلى تأخير الأشخاص المصابين في البقاء في المنزل.

في الواقع، يعتبر تتبع المصابين والأشخاص الذين على اتصال بهم هو الطريقة أكثر ملاءمة لولايات مثل ولاية مين ، التي لديها معدل إصابة إجمالي منخفض.

ذكرت صحيفة هيرالد أن حفل زفاف ميلينوكيت، الذي بلغ 53 حالة والعدد في ازدياد ، هو ثاني أكبر انتشار للولاية حتى الآن.

في أماكن أخرى ، يتم إنفاق هذه الموارد بشكل أفضل على أشياء مثل مواقع الاختبار ، ومساعدة المدارس على الاستعداد لإعادة فتحها ، وتثقيف الجمهور حول الأقنعة وغيرها من التدابير الوقائية ، كما قال مسؤولو الصحة العامة لصحيفة The Times.