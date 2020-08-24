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شكرا لقرائتكم خبر عن أول دولة ستحصل على اللقاح الروسي ضد كورونا والان مع التفاصيل
الإثنين 24 أغسطس 2020
أعلن مكتب الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أنه اتفق مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على أن تكون بيلاروسيا أول دولة أجنبية تحصل على اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا.
وأفادت الرئاسة البيلاروسية، في بيان، بأن لوكاشينكو وبوتين أجريا، اليوم "الاثنين"، مكالمة هاتفية بحثا خلالها قضايا مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب "روسيا" اليوم.
واتفق الجانبان، على أن يشارك المواطنين البيلاروس بشكل طوعي في المرحلة الثالثة لاختبارات اللقاح المضاد لفيروس كورونا والذي تم تصميمه في روسيا.
وذكر مكتب لوكاشينكو أن "بيلاروسيا ستكون أول دولة يتم توريد هذا اللقاح إليها".
وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحاً مضاداً لفيروس كورونا المستجد أطلق عليه اسم "سبوتنيك V"وصممه مركز غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وتم إطلاق إنتاجه التسلسلي في 15 أغسطس، ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم الجماعي للمواطنين الروس به في أواسط سبتمبر.
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