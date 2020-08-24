شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم والان مع التفاصيل

الإثنين 24 أغسطس 2020

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الأحد" السماح بنقل بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى مرضى في المستشفى، وهو علاج يستخدم الى حد كبير في الولايات المتحدة.



وسبق أن سمح العلاج بالبلازما في فرنسا والنمسا وسويسرا وكوبا والصين لكن فاعليته لا تزال موضع جدل.

809 ألف وفاة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 809,255 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون ديسمبر، بحسب تعداد أعدّته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة عند الساعة 11,00 ت غ الاثنين.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 23,463,870 إصابة بالفيروس في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشيه. والولايات المتحدة هي الدولة الاكثر تضررا مع 176 ألفا و809 وفيات تليها البرازيل مع 114 ألفا و744 وفاة والمكسيك (60 ألفا و480) والهند (57 ألفا و542) وبريطانيا (41 ألفا و429).

غضب

استهجن سكان في شينجيانغ اجراءات العزل المشددة التي فرضت بعد ارتفاع عدد الاصابات، في إشارة نادرة الى تحدي قرارات السلطات في هذه المنطقة الحساسة في الصين حيث تقيم أقلية الاويغور المسلمة.

والصين التي ظهرت فيها أول إصابة بفيروس كورونا المستجد السنة الماضية، تمكنت منذ ذلك الحين الى حد كبير من السيطرة على الوباء على أراضيها.

لكن بؤرة إصابة سجلت الشهر الماضي في اورومتشي العاصمة الاقليمية لشينجيانغ، المنطقة الشاسعة في شمال غرب الصين حيث يقيم 25 مليون نسمة.

تيقظ

Advertisements

وسعت سيول "الأحد" الاجراءات المفروضة في العاصمة وضواحيها لتشمل كل أراضي كوريا الجنوبية واغلقت الشواطئ والمطاعم والحانات والمتاحف وعلقت اللقاءات الرياضية التي تجري في أماكن مغلقة.

واعتبارا من الاثنين سيكون وضع الكمامات إلزاميا في الأماكن المغلقة والاحياء المكتظة في سيول.

واعتمدت السلطات منذ البداية استراتيجية اجراء فحوص وتتبع الاشخاص المصابين بدون أن تفرض اجراءات عزل.

السياحة

حذّرت رابطة وكالات السفر البريطانية "ابتا" الإثنين من إلغاء أو تعرض أكثر من 90 ألف وظيفة للإلغاء في صناعة السفر في بريطانيا بسبب تأثير الوباء على السياحة.

وذكرت الرابطة في بيان أن هذا التقدير يأخذ في الاعتبار إلغاء الوظائف منذ بداية الأزمة الصحية في قطاع السفر وسلسلة التوريد الخاصة به. بالنسبة إلى قطاع السفر بالتحديد (منظمو الرحلات ووكلاء السفر وشركات الطيران)، فقد تأثرت 39 ألف وظيفة بالوباء، أي 18 في المئة من إجمالي القوى العاملة.

تراجع

تراجعت الأرباح الاقتصادية في العالم بنسبة 22% في العالم في الفصل الثاني من عام 2020 مع انخفاض اضافي في اوروبا بلغ 45% بسبب تداعيات الوباء الذي أضر الى حد بعيد بالشركات بحسب تقرير شركة الادارة يانوس هندرسون انفستورس.

أسف

عبر ملك وملكة هولندا عن أسفهما لخرق قواعد التباعد الاجتماعي خلال عطلتهما في جزيرة يونانية، وهي قضية كشف عنها في صورة على الانترنت.

وظهر الملك فيليب الكسندر والملكة ماكسيما في الصورة قرب رجل قيل إنه صاحب مطعم في جزيرة ميكونوس.