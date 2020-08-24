زيادة الوزن المفاجئة.. أسباب شائعة تدق ناقوس الخطر

يعتبر التغير الطفيف في الوزن أمرا طبيعيا تماما، إلا أن الزيادة المفاجئة والتغير الجذري في فترة زمنية قصيرة مثل أسبوع أو شهر هو الأمر الذي يتساءل الكثيرون عنه.

ونشر موقع "تايمز أوف إينديا" تقريرا أفاد بأن هناك العديد من الأسباب المختلفة التي تؤدي إلى الزيادة المفاجئة في الوزن مثل تناول كميات كبيرة من الصوديوم أو الجفاف أو تغيير نمط الحياة.

ويرتبط ارتفاع مؤشر كتلة الجسم بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع 2 وحصى المرارة ومشاكل التنفس وأنواع معينة من السرطان، كما أن هناك بعض التفسيرات الشائعة الأخرى التي نستعرضها فيما يلي:

تناول الأدوية

يؤدي تناول بعض الأدوية بانتظام خلال فترة معينة إلى زيادة الوزن، مثل أدوية الاكتئاب وأمراض القلب وعلاج الصداع النصفي وضغط الدم والسكري، إذ تسبب هذه الأدوية بعض التغيرات في الهرمونات مما يؤدي إلى زيادة الوزن.





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حالة طبية معينة

تسبب حالات طبية معينة مثل انقطاع الطمث أو متلازمة تكيس المبايض الزيادة المفاجئة في الوزن، بسبب تغير التوازن الهرموني الذي يترافق بتغيرات صحية مثل عدم انتظام الدورة الشهرية وظهور حب الشباب ونمو شعر الوجه وزيادة الوزن.

المشروبات الغازية

تعتبر المشروبات الغازية غنية بالسعرات الحرارية العالية، لذا، فإن تناولها بانتظام يؤدي إلى زيادة الوزن.





قصور الغدة الدرقية

قصور الغدة الدرقية يعد سببا آخر لزيادة الوزن، فعندما تفشل الغدة في إنتاج ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية (الهرمون الدرقي)، فإنك تبدأ في الشعور بالضعف والتعب والبرد طوال الوقت وكذلك زيادة الوزن، وحتى عندما تعمل الغدة الدرقية في الحد الأدنى من النطاق الطبيعي، يسبب ذلك زيادة في الوزن.

النوم غير المنتظم والتوتر

النوم غير المنتظم والتوتر المزمن يزيدان من مستويات مؤشر كتلة الجسم ويؤديان إلى زيادة محيط الخصر، كما أن قلة النوم تزيد من مستويات هرمونات الجوع والإفراط في تناول الطعام، مما يسبب زيادة الوزن.



