وزيرا الصحة الإماراتي والإسرائيلي يبحثان التعاون المشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرى عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات اتصالا هاتفيا، الإثنين، مع وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، بحثا خلاله مسارات التعاون الثنائي في مجالات الصحة والبحث العلمي.

وناقش "العويس"، و"إدلشتاين" سبل تعزيز التعاون في المجال الطبي إلى جانب الصناعات الدوائية، والأبحاث الطبية، وأطر التعاون المشترك في مكافحة جائحة وباء كوروناالمستجد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وبحث الجانبان خلال الاتصال الهاتفي مشاريع مستقبلية للشراكة العلمية والطبية خاصة في مجال التجارب الخاصة بإيجاد لقاح أو دواء للفيروس إضافة إلى تبادل الزيارات بين الوفود.

وقال "العويس": "في ظل الظروف التي تفرضها جائحة فيروس كورونا المستجد على دول العالم يتوجب تضافر الجهود في مجال البحث الطبي والتي ستصب في صالح الإنسانية"، مرحبا بالتعاون الثنائي في هذا المجال بما يعود بالنفع على البلدين والإنسانية جمعاء.