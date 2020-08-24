شكرا لقرائتكم خبر عن الصين توافق على الاستخدام الطارئ للقاحات كورونا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة time now news عن إعلان مسئول صحي صيني أن الصين سمحت بالاستخدام الطارئ للقاحات كورونا التي طورتها بعض الشركات المحلية المختارة، ويسمح ترخيص الاستخدام في حالات الطوارئ ، والذي يستند إلى قانون إدارة اللقاحات الصيني ، باستخدام مرشحين للقاح غير معتمدين بين الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى لفترة محدودة.

وقال تشنغ تشونغوي ، رئيس فريق عمل تطويرلقاح لفيروس كورونا لقناه CCTV" لقد وضعنا سلسلة من حزم الخطط ، بما في ذلك نماذج الموافقة الطبية ، وخطط مراقبة الآثار الجانبية ، وخطط الإنقاذ ، وخطط التعويض ، للتأكد من أن استخدام الطوارئ منظم ومراقب بشكل جيد".

قال تشنغ إن شهرًا قد مر منذ أن أطلقت الصين رسميًا الاستخدام العاجل للقاحات COVID-19 في 22 يوليو ، بينما كانت اللقاحات تخضع للتجارب السريرية.

كشف المتلقون الذين حصلوا على جرعتهم الأولى منذ ذلك الحين أن لديهم ردود فعل سلبية قليلة ولم يبلغ أي منهم عن الحمى، وفقًا لقانون الصين بشأن إدارة اللقاحات ، عند حدوث حالة طوارئ صحية عامة شديدة الخطورة ، يمكن استخدام اللقاحات في التجارب السريرية في نطاق محدود لحماية العاملين في المجال الطبي والوقاية من الأوبئة وضباط الحدود وغيرهم من الأشخاص العاملين في عمليات مستقرة في المدينة.

وذكرت جلوبال تايمز الصينية سابقًا أن موظفي الشركات المملوكة للدولة (SOEs) الذين يستعدون للسفر إلى الخارج وقد عُرض على العاملين الطبيين في الخطوط الأمامية خيارين من اللقاحات المحلية المرشحة المعطلة التي طورتها شركة سينوفارم للاستخدام العاجل.

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ووقعت سينوفارم اتفاقيات تعاون بشأن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاحات المعطلة مع بيرو والمغرب والأرجنتين.

وأشار تشنغ إلى أنه بالنسبة للخطوة التالية المتمثلة في منع تفشي محتمل في الخريف والشتاء ، سيتم توسيع نطاق توافر اللقاحات ليشمل العاملين في أسواق المواد الغذائية وأنظمة النقل وصناعات الخدمات.

قال تاو لينا ، خبير المناعة في شنغهاي ، إن عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم بشكل عاجل قد يصل إلى مئات الآلاف في جميع أنحاء الصين ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأفراد في القطاعات الأوسع يتلقون حقنًا مجانية، وأضاف تاو "لكن من الصعب اعطاء رقم دقيق لأن الجيش الصيني بدأ عمليات تلقيح جماعية لكنه لم يكشف عن تفاصيل".

تم الكشف عن أن أحد لقاحات كورونا المعطلة من سينوفارم في 13 أغسطس كان لديه معدل منخفض من ردود الفعل السلبية للمرضى في المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية ، مع إظهار نتائج الاستمناع.

قال يانغ شياو مينغ ، رئيس شركة سينوفارم إن اللقاح المعطل سيكون فعالًا ضد جميع سلالات الفيروس المكتشفة على الأقل اعتبارًا من منتصف يوليو ، مع انخفاض فرص ودرجات ردود الفعل السلبية مقارنة باللقاح من نفس النوع المرشح قيد البحث.

قال يانغ يوم السبت إن أكثر من 20 ألف شخص في الإمارات العربية المتحدة قد تناولوا لقاحات كورونا المعطلة التي طورتها شركة سينوفارم في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية ، والتي أظهرت مستوى عالٍ من الأمان. نجاعة اللقاح تحت الملاحظة، وقال يانغ إن "تجربة المرحلة الثالثة في الإمارات لم يتم الإبلاغ عن أي حالات آثار جانبية لها حتى الآن.