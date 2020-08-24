دراسة تثبت علاقة مشي الطفل بكلامه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:42 مساءً - قديما غنت كوكب الشرق وقالت" طوف وشوف"، ولكن الدراسات الحديثة تقول للطفل اليوم " طوف لكي تتكلم"، فقد أكدت دراسة حديثة أن هناك علاقة بين مشي الطفل وزيادة المحصول اللغوي لديه، وقد قدمت دراسة بريطانية حديثة علاقة المشي بالكلام، والتي قام بها الباحث البريطاني " ايريك وول"، وقد وثقها في أكثر من جامعة بريطانية كالآتي. علاقة المشي بالكلام توصل الباحث" ايريك وول" إلى أن الطفل الذي يمشي في وقت مبكر، يتكون لديه حصيلة لغوية أكثر من الطفل الذي لا زال يحبو.

كما أن الطفل الذي يمشي في سن سنة مثلاً لديه حصيلة لغوية أكثر من طفل أصبح قادراً على المشي في سن سنة ونصف.

كما أن الطفل الذي يمشي مهما كان عمره حتى لو كان عمره عشرة أشهر فهو يتكلم ويفهم ويتجاوب أكثر من الطفل الذي يبلغ من العمر سنة ونصف، ولا زال يقف مستنداً على حائط أو مكتب. لماذا المشي يرتبط بالكلام؟ وجد الباحث البريطاني "ايريك وول" أن المشي يتيح للطفل فرصة بان يلتقط كلمات أكثر.

الطفل الذي يمشي يلتقط كلمات من المحيط، فتخيلي مثلاُ أن طفلك يمشي فيمر على غرفة اخوته الآخرين، وربما يمر على جهاز تلفزيون يذيع بعض الأغاني، ثم يمر في طريقه على الأم في المطبخ وهي تتحدث هاتفياً ويتابع ردات فعلها وتجاوبها مع الطرف الآخر، ففي هذه الحالة فهو مثل اللاقط الذي يلتقط كلمات جديدة، وهذا أفضل بكثير من طفل ساكن لا يبرح مكانه. أسباب أخرى لعلاقة المشي بالكلام يرى الباحث ايريك أن مشي الطفل يجعل أسرته تعيش في سعادة.

كما أن الأسرة تقوم بدور مراقبة الطفل أكثر من الطفل الذي لا يتحرك، أو الطفل الذي يحبو فهو يعتبر بالنسبة للأسرة طفلاً مخرباً، أو كما يقولون سحلية صغيرة تمشي على الأرض.

عندما يصبح الطفل قادراً على المشي يشعر الكبار أنه قد أصبح مثلهم.

فيصبح الكبار على تواصل تام ومستمر مع الطفل.

مراقبة الطفل الذي يمشي يدفع الكبار على توضيح وشرح كل ما يمر به خلال سيره، واكتشافه للعالم من حوله.

مثل أن يمر بحوض يحتوي على سمكات ملونة ففي هذه الحالة تقوم الأم بالاشارة إلى السمك وتردد اسمها.

تخيلي كيف سيتعرف الطفل الذي لا يبرح مقعده على السمك: اسمه وهيئته وصفته.

ولكن على الأم أن تكون حذرة من تقليد الصغار للكبار عندما يمشون.

فقد يرددون كلمات بذيئة، وقد يدخلون غرف الآخرين دون استئذان.

وقد تقع الأم في خطأ أن تعامل الطفل في عمر السنة مثلاً على أنه في عمر المدرسة لسبب بسيط أنه يمشي ويتكلم أكثر من أقرانه.

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