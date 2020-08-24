متلازمة سانديفر عند الرضع: الأعراض والأسباب والعلاج

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:42 مساءً - جدول المحتوى

1.ما مدى شيوع متلازمة سانديفر؟

2.ما هي أعراض متلازمة سانديفر؟

3.أسباب متلازمة سانديفر عند الأطفال.

4.كيف يتم تشخيص متلازمة سانديفر؟

متلازمة سانديفر هي مشكلة معدية معوية نادرة مرتبطة بالارتجاع المعدي المريئي (GER) عند الأطفال. تسبب المتلازمة أيضاً أعراضاً أخرى متزامنة مثل الحركات غير الطبيعية للرأس والرقبة والجزء العلوي من الجذع ،غالباً ما تبدو حركات الرقبة غير العادية مثل نوبات الصرع، لكنها ليست كذلك. متلازمة سانديفر ليست حالة عصبية وعادة ما يتم حلها مع تقدم الطفل في العمر، التقت الخليج 365 نت بالدكتور حسن حسني استشاري مخ وأعصاب ليخبرنا عن أسباب متلازمة سانديفر وأعراضها وتشخيصها وعلاجها.

1.ما مدى شيوع متلازمة سانديفر؟

وفقاً لمعاهد الصحة الوطنية الأميركية، فإن الانتشار الدقيق لمتلازمة سانديفر غير معروف، لكن الحالة تعتبر نادرة. عادة ما تحدث بداية المتلازمة أثناء الرضاعة أو الطفولة المبكرة. تتمتع متلازمة سانديفر أو ساندير بتكهن جيد رغم كونها مرضاً غير شائع.

2.ما هي أعراض متلازمة ساندير؟

صعر وخلل التوتر هي الأعراض المميزة الرئيسية لمتلازمة Sandifer في الرضع. يتميز الصعر بإمالة جانبية للرأس مع دوران الذقن باتجاه الجانب الآخر من الميل.

يتميز خلل التوتر العضلي بانقباضات عضلية متكررة ونمطية تسبب التواء في الجذع ووضعية غير طبيعية.

فيما يلي الأعراض الأخرى الشائعة عند الأطفال المصابين بمتلازمة ساندير.

عادة ما تتفاقم هذه الأعراض بعد الرضاعة:

الإيماء ودوران الرأس.

إطالة العنق.

أصوات الغرغرة.

حركة ملتوية للأطراف.

ضعف العضلات.

تقوس العمود الفقري.

الانحراف التصاعدي للعيون.

قيء.

قلة الشهية.

فقر دم.

ألم المعدة.

يتقيأ الدم.

الأعراض التي تتوقف أثناء النوم.

يمكن أن يظهر الطفل نوبات من الأعراض. قد تستمر كل حلقة لمدة دقيقة إلى ثلاث دقائق، وقد تحدث حتى عشر مرات في اليوم. استشر الطبيب إذا ظهر على طفلك أي من الأعراض المذكورة أعلاه.

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3.أسباب متلازمة سانديفر عند الأطفال

لم يتمكن الباحثون من تحديد السبب المحدد لمتلازمة ساندير عند الأطفال. ومع ذلك، غالباً ما يُعزى الارتجاع المعدي المريئي إلى سبب متلازمة ساندير، يسبب ارتجاع الحمض الكثير من الانزعاج والألم، وتحدث الحركات المتشنجة كرد فعل للألم.

يحدث الارتجاع المعدي المريئي بسبب مشكلة مصرة المريء السفلية، وهي عضلة تقع في الطرف السفلي من المريء (أنبوب الطعام) وبداية المعدة. في حالة الارتجاع المريئي، ترتخي العضلة العاصرة أكثر من المعتاد، مما يتسبب في تدفق حمض المعدة وعصارة المعدة إلى أنبوب الطعام ونحو الفم.

4.كيف يتم تشخيص متلازمة سانديفر؟

غالباً ما تظهر أعراض متلازمة سانديفر مشابهة للتشنجات الصرعية أو التشنجات الطفولية أو خلل التوتر الانتيابي، لذلك، يقوم معظم الأطباء بإجراء تقييمات عصبية للسيطرة على مثل هذه الأمراض.

يتحقق الطبيب أيضاً من تاريخ الإصابة بالارتجاع المعدي المريئي (GER). تنظير المريء ومراقبة درجة الحموضة قد تساعد الكشف عن وجود حمض المعدة في المريء العلوي، ولكن يحدث هذا نادراً.

تنظير المريء العلوي هو طريقة أساسية لتقييم الغشاء المخاطي للمريء للتحقق من مضاعفات ارتجاع المريء، يتم إجراء مراقبة درجة الحموضة في المريء على مدار 24 ساعة لتحديد كمية ارتداد الحمض.

سيوصي الطبيب بهذه الإجراءات فقط إذا لزم الأمر؛ لأنها قد تتطلب البقاء في المستشفى طوال الليل. يشير وجود GER، إلى جانب الصعر وخلل التوتر العضلي، إلى متلازمة ساندير.

5.علاج متلازمة سانديفر عند الأطفال

إذا اشتبه الطبيب في متلازمة ساندير، فقد يوصي ببعض التغييرات الغذائية لوقف ارتداد الحمض. فيما يلي التغييرات المختلفة الأخرى التي قد يقترحها طبيب الأطفال لإدارة GER ومتلازمة ساندير.

تجنب الإفراط في تغذية الطفل.

أبقي الطفل في وضع مستقيم لمدة نصف ساعة بعد الرضاعة.

يجب تجنب منتجات حليب البقر من قبل الأمهات المرضعات، فقط في حالة الاشتباه في حساسية لبن البقر

قومي بالتبديل إلى البروتين المتحلل بشكل كبير أو الصيغة القائمة على الأحماض الأمينية في حالة الاشتباه في وجود حساسية.

أضيفي حبوب الأرز إلى التركيبة كعامل تكثيف.

في بعض الحالات، قد يُنصح باستخدام تركيبة مضادة للارتجاع (سميكة).

لا تعرضي الطفل لدخان التبغ غير المباشر.

إذا لم يساعد إجراء هذه التغييرات، فقد يوصي الطبيب بأدوية تثبيط الحمض التالية.

حاصرات مستقبلات H2 مثل سيميتيدين، فاموتيدين، نيزاتيدين أو رانيتيدين.

مثبطات مضخة البروتون مثل إيزوميبرازول.

نادراً جداً، عندما لا ينجح أي من هذه الحالات، قد يوصي الطبيب بالتدخل الجراحي. يُعرف الإجراء باسم تثنية قاع نيسن. في هذا الإجراء، يتم لف جزء من الجزء العلوي من المعدة حول الجزء السفلي من المريء لإنشاء صمام حلمة ضيق يوقف الارتجاع.

يجب أن يقرر طبيب الأطفال خطة العلاج. لا تعطي أي أدوية بدون وصفة طبية بدون استشارة الطبيب؟