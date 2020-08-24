20 طريقة رومانسية لإخبار زوجك أنك حامل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:42 مساءً - بعد الزواج، غالباً ما تنتظرين أنت وزوجك بفارغ الصبر خبر الحمل بمولود، فجأة انقضى وقت دورتك الشهرية وأظهر اختبار الحمل نتيجة إيجابية. لابد أنك تشعرين بالسعادة وترغبين في أن يكون زوجك سعيداً بنفس القدر، فكيف تخبرين زوجك أنك حامل؟ هناك طرق لا حصر لها للكشف عن هذا السر، وما عليك إلا اختيار الطريقة التي تناسبكما أكثر.

"الخليج 365 وطفلك" جمعت لك هذه الطرق التي تتبعها النساء الحوامل حول العالم. ويمكنك اختيار الأنسب منها.

1 – قدمي له كتاباً عن تربية الطفل

إذا كان هذا هو طفلك الأول، فإن زوجك لديه الكثير؛ ليتعلمه ويفعله كأب. اشترِي كتابًا إرشاديًا يساعده في دوره الجديد كأب، وأهديه له.

2. احتفظي بالورقة في الفرن

ضعي كعكة في الفرن عليها ورقة تقول ، "حبي، سنكون والدين"، اطلبي من شريكك أن يخرج الكعكة من الفرن. ودعيه يقرأ الرسالة ويمكنك تصوير ردة فعله عبر الهاتف.

3. لفي اختبار الحمل بشريط هدية

قومي بلف اختبار الحمل كهدية وضعيه في مكان يمكن لشريكك رؤيته. عندما يفتحه، سيحصل بالتأكيد على المفاجأة.

4. استخدمي زوجاً من أحذية الأطفال

اشتري زوجًا من أحذية الأطفال الصغيرة، مع مجموعة من ألعاب المولود، ثم أخبري شريكك أنك ذهبت للتسوق وحصلت على شيء له. ضعيها في خزانة أحذيته أو على طاولة الطعام عند دخوله البيت حتى يكتشفها بنفسه.

5. انشري الأخبار بالبالونات

يمكنك الخروج بعدة طرق إبداعية للكشف عن حملك من خلال البالونات. اكتبي الرسالة على بالون وعلقيها داخل خزانة ملابسه أو اكتبي حروف كلمة BABY على أربع بالونات وقومي بتعليقها في عدة أماكن في منزلك من أجل أن يراها بوضوح.

6. دعي طفلك يعلن ذلك

إذا لم يكن هذا حملك الأول، فيمكنك إرسال الرسالة إلى زوجك مع طفلك. احصلي على قميص لطيف مخصص لطفلك يقول، "أمي ستنجب أخاً" ، أو "سينضم الطفل إلينا قريبًا". اجعليه يرتديه قبل أن يعود الأب إلى المنزل.

7. دعيه يشتري الحفاضات

احتفظي بعلبة من الحفاضات عند باب المنزل. شريكك سيكون مرتبكًا بالتأكيد. عندما يتحقق من أنها موجهة إليه، أو اصطحبيه إلى السوبر ماركت واشتري الحفاضات بنفسك، أو اطلبي منه أن يشتريها.

8. التقطي اللحظة

اطلبي من زوجك أن تأخذي معه صورة "سيلفي"، وأثناء اللقطة قولي بأعلى صوتك أنا حامل، وستظهر ردة فعله على لقطة الكاميرا.

9 – ضعي حاجات الطفل على الأرفف

أفرغي أحد الأرفف في غرفة نومك، والتي يضع فيها زوجك حاجياته، وضعي بعض ألعاب الأطفال أو الملابس أو الجوارب. سيكون سعيدًا بمعرفة الأخبار.

10 - ضعي رسالة في إطار الصورة

احصلي على إطار أو اصنعي واحداً باستخدام إبداعك. ضعي رسالة، "أحبك يا أبي". يمكنك أيضًا وضع ملاحظة في الأسفل تقول، "ستتوفر الصورة قريبًا".

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11 – ضعي طبقاً إضافياً على المائدة

أثناء إعداد طاولة الطعام، ضعي طبقًا صغيرًا وكوبًا ومقعدًا إضافيًا على طاولة الطعام. من المؤكد أن شريكك سيلاحظ ذلك.

12 – قدمي له العصير في زجاجة الرضاعة

عندما يطلب عصيرًا أو ماءً، قدمي له ما يطلب في زجاجة رضاعة. عندها سينظر إليك في حيرة من أمره، وإذا لم يفهم بسرعة ستثيره الفكرة غضباً في بادئ الأمر.

13. رسالة في زجاجة

قدمي له الرسالة في زجاجة على الرغم من أن الطريقة تبدو تقليدية، إلا أنه كشف حمل رائع قد يحبه زوجك. اكتبي رسالة تقول ، "ستصبح أبًا قريبًا" ، ضعيها في زجاجة، واحتفظي بها في مكان يمكنه رؤيتها بسهولة.

14- ضعي رسالة في كتاب

إذا كان زوجك يقرأ كتابًا حاليًا، فاكتبي رسالة لطيفة وضعيها مع إشارة ليفتح الصفحة التي وصل إليها، وسيشعر بسعادة لا توصف.

15. جهزي سلة لحاجيات الأطفال

احصلي على سلة، ضعي فيها جميع أغراض الأطفال مثل الوسائد، وقمصان صغيرة ، والأحذية وزينيها. عندما يعود الأب إلى المنزل، سيلاحظ بالتأكيد هذا التغيير.

16 – استعيدي ذكريات الخطوبة

اصطحبي شريكك إلى المكان الذي خطبك به، وتذكري معه بالكلام كل ما قلتماه ذلك اليوم، وبدلاً من الخاتم ، أعطه شريط الاختبار في علبة كهدية، وسيفهم الأمر.

17 – فكرة الحذاء الرياضي

إذا كان زوجك مهووسًا بالرياضة، يمكنك شراء قميص أو حذاء صغير الحجم من لعبته المفضلة وتقديمه له. هذا بالتأكيد سيخلق جواً حماسيّاً.

18 – رسالة عبر البريد الإلكتروني

أرسلي صورة اختبار الحمل أو اكتبي قصيدة أو قولاً عن الحمل وأرسليها إليه عبر "الواتس" أو رسالة إلكترونية إن كان في عمله، دعيه يتصل بك للتأكد من الخبر. من المؤكد أنه سيعود إلى المنزل في وقت مبكر من ذلك اليوم.

19 – الآيس كريم

اطلبي منه أن يأخذك لتناول الآيس كريم، واطلبي اثنين لنفسك. قد يكون مفاجئًا بالنسبة له، وأخبريه أنك تأكلين لشخصين.

20 - أنزلي تطبيق تطور نمو الطفل



أرسلي إليه "واتس" يحتوي على لينك لتطبيق تتبع نمو وقومي بإعداده لإشعارات الدفع. سيشعر بالحيرة لرؤية الكلمات، "طفلك بحجم بذرة الخشخاش" ، "أنت حامل في الأسبوع الرابع". في النهاية ، سوف يخمن السر الكبير.