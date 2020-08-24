هل من الآمن الحصول على أظافر الأكريليك عند الحمل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:42 مساءً - جدول المحتوى

1.هل يمكنك الحصول على أظافر أكريليك أثناء الحمل؟

2.ما هي الآثار الجانبية المحتملة لاستخدام أظافر الأكريليك أثناء الحمل؟

3.احتياطات السلامة أثناء الحصول على أظافر أكريليك أثناء الحمل



الأظافر الأكريليك أو الأظافر المزيفة هي امتداد كاذب للأظافر. تدوم إكسسوارات الأظافر هذه لفترة طويلة وتجعل الأظافر تبدو جذابة وقوية. ولكن بعد الحمل، قد لا تكونين متأكدة مما إذا كان من الجيد تعريض نفسك للمواد الكيميائية والمركبات السامة أثناء ارتداء الأظافر.

لذا، التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والولادة، لتعرفنا ما إذا كانت أظافر الأكريليك آمنة أثناء الحمل وآثارها الجانبية المحتملة وتدابير السلامة التي قد تتخذها.



1.هل يمكنك الحصول على أظافر أكريليك أثناء الحمل؟



يمكنك الحصول على أظافر أكريليك أثناء الحمل. تأكدي من تهوية الغرفة بشكل صحيح أثناء الحصول عليها. نظراً لأن الصالونات قد تستخدم مواد كيميائية قوية، فقد تتعرض لأبخرة المذيبات التي قد تجعلك تشعرين بالغثيان. لذلك، يجب التحقق من تهوية الصالون قبل الحصول على أظافرك أو أي خدمة أخرى في الصالون.

أيضاً، يجب أن تخبري اختصاصي تجميل الأظافر الخاص بك بحملك حتى يتوخى الحذر بشأن المنتجات التي يستخدمها.

أكثر من النساء اللواتي يستخدمن الأظافر، قد تكون مشكلة التعرض للمواد الكيميائية للنساء الحوامل اللائي يعملن في الصالونات. يمكن أن يكون للتعرض المستمر تأثير على الطفل. لذلك، إذا كنت تعملين في صالون، فقد ترغبين في أخذ قسط من الراحة أثناء الحمل أو التأكد من وجود تهوية مناسبة في مكان عملك. استخدمي أيضاً واقيات السلامة مثل القناع والقفازات لتقليل التعرض قدر الإمكان.

ينصح الأطباء بارتداء قناع حتى أثناء وضع أظافر الأكريليك للمساعدة في تقليل تعرضها للأبخرة والمواد الكيميائية في الهواء أو في الصالون. إذا شعرت بدوخة أو الشعور بالغثيان، فاتركي الصالون فوراً واذهبي للخارج (إن أمكن) للحصول على بعض الهواء النقي. إذا حدث هذا على الإطلاق، فمن الأفضل الحد من رحلاتك إلى الصالون أو حتى تجنبها؛ لأن التعرض المتكرر يمكن أن يضر بك وبطفلك.

2.ما هي الآثار الجانبية المحتملة لاستخدام أظافر الأكريليك أثناء الحمل؟

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أكريليك أظافر صناعية توضع على أظافرك الأصلية لتعزيز جمالها. إما أنها مطلية بلون أو مغطاة ببعض المسحوق أو السائل. رغم عدم وجود دليل على مضاعفاتها، فقد تكون هناك بعض المشاكل.

قد تتلف أظافرك الطبيعية حيث يصعب على الأظافر أن تنمو بالأكريليك عليها. قد تصبح الأظافر التالفة منطقة تكاثر للبكتيريا والفطريات.

قد تصابين بحكة أو التهاب بشرة إذا كانت الأدوات المستخدمة عليها خشنة أو مهترئة.

قد تسبب الألم أو تشقق صفيحة الظفر. لذلك، يجب أن يكون لديك أكريليك فقط إذا كان لديك أظافر سميكة وصحية.

الأكريليك قد يضعف أظافرك إذا تم وضعها بشكل غير صحيح أو لم يتم صيانتها.

لذلك، يجب التأكد من أن أظافرك صحية بما يكفي للحصول على وصلات أكريليك، وكذلك اتخاذ بعض احتياطات السلامة.



3.احتياطات السلامة أثناء الحصول على أظافر أكريليك أثناء الحمل.



فيما يلي بعض تدابير السلامة الأساسية التي يجب عليك اتباعها قبل البدء بجلسة الأظافر الأكريليكية.

تجنبي استخدام منتجات الأظافر المصنوعة من الأكريليك إذا كان لديك أي أمراض في الأظافر أو الجلد أو الجروح أو الخدوش أو الجروح المفتوحة.

اختاري صالوناً جيداً يستخدم منتجات آمنة وعالية الجودة.

تحققي من إجراء التنظيف والتعقيم للأدوات في الصالون.

تأكدي من تنظيف أظافرك في غرفة جيدة التهوية؛ لتجنب استنشاق أي أبخرة خطيرة.

استخدمي المسامير المصنوعة من بوليمرات إيثيل ميثاكريلات فوق مونومر ميثيل ميثاكريلات حيث أدركت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن الأول أكثر أماناً من الأخير.

ارتدي قناعاً آمناً للوجه ونظارات أمان لتجنب التعرض للأبخرة إذا كنت تعملين على أظافر شخص ما في الصالون.

لا تحصلين على الأظافر عندما لا تكون على ما يرام.

تنظيف وتجهيز الأظافر الطبيعية قبل العملية لمنع أي عدوى.

توقفي عن استخدامها إذا لاحظت أي احمرار أو طفح جلدي؛ اتصلي بطبيبك.

تجنبي ملامسته للعين أو الفم أو الجلد.

اتبعي الطريقة التدريجية لإزالة أظافر الأكريليك. لا تقومي بإزالتها بالقوة.

اغسلي يديك جيداً بعد التعامل مع منتجات الأظافر المصنوعة من الأكريليك.

احصلي على موعد في الصباح حيث إن صالات الاستقبال معرضة لأبخرة كيميائية أقل في ذلك الوقت من اليوم.

بمساعدة خبير متخصص في الأظافر وبعض تدابير السلامة، يمكنك جعل أظافرك أكثر جمالاً. إذا كنت قلقة بشأن استخدام هذه الأظافر الاصطناعية، فمن الجيد أن تتجنبي أي تحسينات صناعية أثناء الحمل.

إذا كنت ترغبين في إجراء عملية تجميل لأظافرك، ففكري في علاج الأظافر بأسلوب اللك بدلاً من علاج الأظافر بالأكريليك أو الجل. يعتبر الشيلاك ملمعاً شديد التحمل وطويل الأمد يشبه الأكريليك ولكنه أقل ضرراً لأظافرك ولا يحتوي على مواد كيميائية ضارة. ومع ذلك، ضعي في اعتبارك أن التعرض لهذه المواد الكيميائية لا يزال ممكناً أثناء الجلوس في الصالون. لذا، ضعي في اعتبارك تدفق الهواء والتهوية في الصالون الذي اخترته.

علاوة على ذلك، عادة ما تزداد قوة أظافرك أثناء الحمل، وبالتالي قد لا تتطلب تحسيناً. تحققي دائماً مع اختصاصي الرعاية الصحية الموثوق به إذا كنت تشكين في أي إصابة بعد الحصول على علاج للأظافر في صالون.