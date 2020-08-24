نصائح وتوجيهات للأهل قبل العودة إلى المدارس

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تبدو مرحلة الانتقال من الاجازة الصيفية إلى العودة للدراسة مرحلة صعبة، خاصة ان هذه المرحلة ستكون عودة غير مكتملة أي سوف يتعلم الطفل عن بعد عن طريق التعليم الالكتروني، ولذلك يتحمل الأهل مسئولية كبيرة، ويكون عليهم تهيئة الأبناء للعودة إلى نظام التعليم الجديد، ولذلك تقدم لك "الخليج 365" هذه النصائح حسبما أشار إليها الأخصائي التربوي محمد عز العرب، فتابعيها معنا كالآتي. نصائح الرعاية الصحية للطفل يجب أن تهتم الأسرة بالاطمئنان على الصحة العامة للطفل، فسلامة الصحة العامة يعني سلامة عقله وقدرته على التركيز والفهم.

يجب اجراء فحص لقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم للتأكد من أن الطفل لا يعاني من سوء التغذية، وفقر الدم لأن فقر الدمي رتبط بقلة التركيز.

ويجب اجراء تحاليل للبول والبراز، لان وجود التهابات في البول عند الطفل تؤدي لشعوره بالتعب والارهاق، وكذلك وجود التهابات في الجهاز الهضمي تؤدي لنفس الأعراض مما يؤثر على قدرة الطفل على الفهم والتركيز.

ويجب أن تهتم الأم بتغذية الطفل، وتقديم الوجبات الصحية له، وكذلك العصائر الطبيعية وفواكه الموسم الطازجة. نصائح الرعاية النفسية Advertisements يجب تهيئة الطفل للعودة لنظام الدراسة بالحديث معه باستمرار عن فوائد وأهمية التعليم.

يمكن سرد قصص العظماء الذين تحدوا الظروف، وتعلموا ,اكملوا دراستهم مثل طه حسين، لكي يتشجع الطفل على التعلم في ظل أزمة كورونا.

ويجب أن تخصص الأم البيئة المناسبة من حيث البعد عن المشاجرات الأسرية، وإشاعة أجواء الهدوء والراحة في البيت. نصائح تهيئة جو الدراسة الالكترونية على الأم أن تكون على دراية بالتعامل مع برامج الكمبيوتر وما يخص الشبكة العنكبوتية لكي تسهل تواصل طفلها مع بوابة المدرسة الالكترونية.

يقوم الأهل بتوفير شبكة انترنت مناسبة وسريعة ومتصلة على مدار الساعة على البيت.

ويجب أن تتخلص الأسرة من الأسلاك الزائدة وترتيب شكل الشبكة لكي تشيع جواً من الجمال والايجابية في البيت.

يمكن للأم أن تقوم بطباعة أوراق العمل لكي تسهل على الطفل حلها، بدلاً من حلها على الكمبيوتر، ويمكن حلها يدوياً ثم حلها على الكمبيوتر لكي يتقن الكتابة العربية.

ولا تنسى الأم دورها في تحفيظ الطفل القرآن الكريم، وكذلك تحسين وجودة خطه باللغة العربية.

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