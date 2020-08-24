كورونا الفتاك..رقم قياسي في البرازيل ووفيات جديدة بالمكسيك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

لا زال فيروس كورونا المستجد يواصل حصد ضحاياه في مختلف دول العالم، حيث أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 23.4 مليون، صباح الإثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية أن إجمالي الإصابات تجاوز 23 مليونا و420 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 15,1 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 808 آلاف.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وتشيلي وإسبانيا وإيران والأرجنتين والمملكة المتحدة والسعودية وبنجلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

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رقم قياسي في البرازيل

وقالت وزارة الصحة في البرازيل إنه تم تسجيل 23 ألفا و421 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد و494 حالة وفاة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل 3 ملايين و605783 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد، في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 114744 حالة.

ارتفاع الإصابات في المكسيك

وأعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 3948 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و226 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي بالبلاد إلى 560164 إصابة و60480 وفاة.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.