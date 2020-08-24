شكرا لقرائتكم خبر عن هل اللحم المتبل بالزبادي يصيب بالسرطان؟.. «الخضيري» يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشف أستاذ علم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عن معلومة مغلوطة شائعة حول علاقة اللحم المتبل بالزبادي والإصابة بمرض السرطان. وأكد” الخضيري” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه لا صحة طبياً لما يتم تداوله أن تتبيل اللحم بالزبادي يجعله مسرطن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل اللحم المتبل بالزبادي يصيب بالسرطان؟.. «الخضيري» يوضح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.