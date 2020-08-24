بروتوكول الأردن الصحي يكشف إصابة وزير عراقي بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن أمجد عودة العضايلة أن نتائج فحص وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب الشيباني بفيروس كورونا، والتي أجريت له في الأردن، جاءت إيجابية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية.

وأضاف "العضايلة": "الموقف تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها حماية لصحة ضيف الأردن خلال وجوده في المملكة ضمن زيارة عمل رسمية".

وأكد "العضايلة" أن الوزير الشيباني محط ترحيب ورعاية واهتمام في الأردن، وله كامل الحرية في تلقي العلاج في المملكة أو العودة للعراق الشقيق.

وكان "الشيباني" وصل للأردن يوم الجمعة الماضي في زيارة رسمية، وأجري له فحص كورونا ضمن إجراءات البروتوكول الصحي المعمول به للوفود الرسمية.

وأوضح "العضايلة" أن وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنى غرايبة استقبل نظيره "الشيباني" في المطار لدى وصوله للمملكة، ملتزما بإجراءات التباعد والوقاية، ويلتزم "الغرايبة" حاليا بالحجر المنزلي وبالعمل من المنزل كإجراء احترازي.