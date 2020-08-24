إليك أبرز الأفكار للتعامل مع الزوج دائم الصراخ تعرفي عليها

الرجل العصبي لا يستطيع التحكم في انفعالاته ما يدفعه إلى القيام ببعض ردود الفعل الحادة من خلال اعتماده الصراخ الدائم والشجار. وإذا كنت تعانين هذه المشكلة مع زوجك عزيزتي فإليك هذه النصائح للتعامل مع الزوج العصبي.

التقت بالأخصائية النفسية والاجتماعية «المها الشهري»؛ لتعرفنا كيفية التعامل في مثل هذه الحالات.

أوضحت الشهري أن أغلب البيوت لا تخلو من المشاكل التي تولد العصبية بين الزوجين، وعنها ينتج الصراخ، فمن كانت تعاني من عصبية الزوج وكان زوجها من الذين يتميزون بصراخهم الدائم هناك بعض النصائح والحلول لتجاوز هذه اللحظات التي تهدد استقرار وأمان الحياة الزوجية:

1. لا تصبي الزيت على النار في حال انفعال الزوج، فإذا وجدته في حالة من العصبية وبدأ في الصراخ على أمر ما، ربما هو في وجهة نظرك لا يستحق كل هذا الصراخ فلا تستهزئي به سواءً بالكلام أو الضحك، فهذا قد يزيد الأمر سوءًا ويزداد غضبه ويتعالى بالصراخ.

2. كوني هادئة جداً وقت غضب زوجك وارتفاع صوته بالصراخ واستخدمي لغة الجسد وذلك بالتحكم بملامح وجهك وعدم النظر إليه بنظرة احتقار وسخرية.

3. عندما يكون الزوج هادئًا وبحالة جيدة أخبريه أن صراخه المستمر قد يهدد حياتكما الزوجية، فيجب الاتفاق فيما بينكما على إيقاف النقاش فوراً في حالة الصراخ والغضب وخروج النقاش عن السيطرة.

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4. كوني ذكية وواعية وأحسني التصرف وقت غضبه، فالزوج يحب الزوجة الحكيمة التي تقدر وتتفهم بوعي وإدراك لكل ما يصدر منه وتنصت له وتهدئه وتمتص غضبه.

5. ليكن بينك وبين زوجك اتفاق مسبق ينص على إيقاف النقاش فور تصاعده وانجراره إلى الصراخ حتى تهدأ النفوس وتتمكنا بعدها من النقاش بطريقة هادئة.

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