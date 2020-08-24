شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد سعر لقاح سينوفارم الصينى لفيروس كورونا بـ144 دولارا للجرعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع "جلوبال تايمز" الحكومى الصينى، إن الصين تقدم لقاحات تجريبية لفيروس كورونا للفئات المعرضة للخطر منذ شهر يوليو، مضيفا أنه لم يمر أي لقاح حتى الآن بتجارب نهائية واسعة النطاق لإثبات أنه آمن وفعال بما يكفي لحماية الناس من الإصابة بالفيروس الذي أدى إلى وفاة 800 ألف شخص في جميع أنحاء العالم.

وأضاف موقع "جلوبال تايمز، أن الصين كانت تقدم لقاحات ضد فيروس كورونا المرشحة للموظفين فى الشركات المملوكة للدولة الذين يسافرون إلى الخارج.

من جانبه قال ليو جينج تشن، رئيس شركة سينوفارم لوسائل الإعلام الحكومية، إن اللقاح المحتمل لفيروس كورونا، والذى يتم تطويره بواسطة وحدة تابعة للمجموعة الوطنية الصينية للأدوية (سينوفارم) قد لا يكلف أكثر من 1000 يوان (144 دولارًا) لجرعتين.

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وأشار تشنج، إلى إن لقاحات فيروس كورونا في الصين ستقترب أسعارها من التكلفة، مضيفا أن هذا لا يعني أن الشركات لا تستطيع جني الأرباح، حيث "يجب أن تقرر الشركات أرباحًا معتدلة أو أرباحًا معقولة بناءً على التكاليف."

وأكد تشنج تشونج وي، المسؤول بلجنة الصحة الوطنية، أن الهدف من إعطاء جرعات من اللقاح المحتمل للفئات المعرضة لخطر الإصابة، هو تعزيز مناعة هؤلاء الشخاص، بما في ذلك العاملون فى المجال الطبي، وأولئك الذين يعملون في أسواق المواد الغذائية، وفي قطاعي النقل والخدمات.

وأضاف تشنج، الذي يرأس الفريق الذي تقوده الحكومة الصينية، والذي ينسق موارد الدولة لتطوير لقاح لفيروس كورونا، يمكن للسلطات النظر فى توسيع برنامج الاستخدام الطارئ بشكل متواضع لمحاولة منع تفشى المرض المحتمل خلال الخريف والشتاء.

يذكر، أنه لم يتم الإعلان عن إرشادات الاستخدام الطارئ للقاحات فيروس كورونا التاجى المحتمل، والتى تم الموافقة عليها في 24 يونيو.