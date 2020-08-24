كورونا..16 إصابة جديدة بالصين وأكثر من 61 ألف في الهند

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:18 مساءً - منذ 29 ثانية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين ، الأحد، عن تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي ، ارتفاعا من 12 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم الثامن على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية.

وسجلت الصين أيضا 27 حالة حاملة للفيروس لكنها خالية من الأعراض ارتفاعا من 15 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 84967، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

وفيات الهند في تزايد

وأعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 61 ألفا و408 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند 3 ملايين و106 آلاف و348 حالة.

ونقلت شبكة “ان دي تي في” الهندية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 836 حالة وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 57 ألفا و542 حالة.

وكانت بيانات الحكومة الهندية أظهرت أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قد تجاوز 3 ملايين حالة، حيث سجلت الهند أكبر زيادة يومية في العالم في الحالات منذ ما يقرب من 3 أسابيع.

كورونا في ألمانيا

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 711 حالة إلى 233575 في المجمل.

وسجل المعهد 3 حالات وفيات جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي لضحايا الوباء إلى 9272.