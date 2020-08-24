هذه العادات الـ5 الخاطئة تفسد نظامك الغذائي وتكسبك الوزن بدلا من خسارته

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:18 مساءً - هل حاولت جاهدا اتباع نظاما غذائي لفترة طويلة لم يخسرك وزنا بل جعلك تكسب كيلوغرامات أكثر؟ يحاول البعض اتباع “دايت” قاس في سبيل خسارة الوزن بأسرع وقت، لكن بعد مرور فترة زمنية معينة تكتشف أن كل الجهود الحثيثة لفقدان الوزن باءت بالفشل، إليكم بعض الممارسات الخاطئة خلال “الدايت” والتي تساهم بشكل أساسي في إفشال نظامك الغذائي.

يتبع البعض عادات يومية بهدف خسارة الوزن، لكن الواقع يقول إنها تفسد خطة الـ”دايت” وربما تكون سببا في زيادة الوزن لأنها تكون سببا في حصول الجسم على سعرات حرارية عالية.

أورد موقع “بوليوود شاديز” الأمريكي، خمس عادات خاطئة، قال إنها تسبب زيادة الوزن حتى عندما تحدث خلال اتباع الشخص لأنواع مختلفة من الرجيم.

1- عدم انتظام مواعيد الوجبات

حذر الموقع من أن ترك مواعيد الوجبات المحددة يوميا وجعل الفترة الزمنية بين كل وجبة وأخرى كبير، يؤدي إلى زيادة الوزن، مشيرا إلى أن ذلك يحفز الجسم على الاحتفاظ بالدهون بدلا من حرقها، كما يكون دافعا للشخص إلى تناول كمية أكبر من الطعام.

ولفت الموقع إلى أنه عندما تتباعد الوجبات يقبل الشخص على تناول الطعام بسرعة وهو ما يجعله غير قادر على تحديد كمية الطعام التي يحتاج إليها فعليا للتخلص من الوزن الزائد.

2- المشاكل النفسية

قد يكون الإجهاد البدني والذهني سببا في تعرض الشخص للتوتر المستمر، وهذا الأمر يؤدي إلى فشل النظام الغذائي.

ولفت الموقع إلى أن بعض الجسم قد يتوقف عن إنتاج بعض الهرمونات الخاصة بالتمثيل الغذائي بصورة تؤدي إلى عدم إتمامه بالصورة السليمة التي تفيد الجسم دون أن تتسبب في زيادة وزنه.

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3- الوجبات الخفيفة

يقسم البعض كمية الغذاء التي يحصل عليها على مدار اليوم إلى وجبات خفيفة كل 4 أربع ساعات على سبيل المثال، ويتناول عدد أكبر من الوجبات بكميات أقل من الطعام في كل مرة.

لكن المشكلة تحدث عندما يكون حجم ما يحصل عليه الجسم من سعرات حرارية في كل مرة قريب من الحجم الذي يحصل عليه في الوجبات الرئيسية، وهو ما يعني أن الجسم يحصل على كميات أكبر من السعرات الحرارية مع زيادة عدد الوجبات.

ويقول خبراء التغذية إن الوجبة الخفيفة يجب أن تحتوي على نحو 200 سعر حراري فقط، والزيادة عن ذلك تعني أنها تجعل الشخص يتعرض لزيادة الوزن.

4- النظام الغذائي القاسي

يتسبب الرجيم القاسي في حرمان الجسم من عناصر غذائية قاسية.

ورغم أن ذلك ربما يكون ناجحا في بداية الأمر ويؤدي إلى فقدان الوزن، إلا أن تعرض الجسم للإجهاد الزائد يجبر الشخص على كسر هذا النظام ويصبح أكثر شراهة في تناول الطعام لتعويض ما فقده الجسم.

ونيجة لذلك يكتسب الجسم مزيدا من الوزن الزائد بسرعة كبيرة.

5- شرب الماء

عدم شرب كميات وفيرة من المياه أثناء الرجيم من الأسباب التي تعوق قدرة الجسم على خسارة الوزن.

ويقول الموقع إن عدم شرب كميات وفيرة من المياه يؤدي إلى تراجع قدرة الجسم على حرق الدهون ويتسبب في زيادة الوزن.

ويضاف إلى ذلك فإن شرب المياه بكثرة يؤدي إلى شعور الشخص بالامتلاء وتناوله كمية أقل من الطعام، وبالتالي عدم حدوث مزيد من الزيادة في الوزن.