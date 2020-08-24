متطوعة تتلقى أول جرعة من لقاح كورونا "صنع في إيطاليا"

بدأت التجارب السريرية البشرية الفعلية على اللقاح المضاد لفيروس كورونا, "صنع في إيطاليا"، في مستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية بالعاصمة الإيطالية روما.

الجرعة الأولى للقاح "GRAd-Cov2" حصل عليها المتطوع الأول المجرب للعقار الإيطالي، صباح الاثنين، وحضر بداية الاختبارات رئيس منطقة لاتسيو، نيكولا زينجاريتي، والمستشار الإقليمي للصحة أليسيو داماتو ورؤساء معهد الأمراض المعدية بالعاصمة (سبالانزاني)، وفقا لصحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية.

وبعد أشهر من الاختبارات على الحيوانات، أعلنت إيطاليا بدء تجربة العقار الذي أنتجته شركة "ReiThera" الإيطالية للتكنولوجيا البيولوجية، بشكل فعلي على البشر، بحقن المتطوع الأول وهي امرأة من روما تبلغ من العمر 50 عاما.

وعلقت المتطوعة الأولى لتجربة اللقاح الإيطالي قائلة: "أنا أؤمن بالعلوم الإيطالية، وأتمنى أن تكون تجربتي مفيدة وأن يكون الناس أكثر مسؤولية".

ويجب أن تظل المتطوعة الأولى للقاح "صنع في إيطاليا" تحت المراقبة لمدة 4 ساعات بعد الحقن ثم ستعود إلى المنزل لتخضع للمراقبة لمدة 12 أسبوعا.

وسوف يتم حقن اللقاح، الأربعاء المقبل، لـ 2 آخرين من المتطوعين، ليستمر الأمر على هذا المنوال مع المتطوعين الآخرين لمدة 24 أسبوعا.

ووفقا لوكالة "آكي" الإيطالية، قال المدير العلمي لمستشفى سبالانزاني، جوزيبي إيبوليتو: "بهذا اللقاح، تدخل إيطاليا كلاعب أساسي في معركة اللقاحات، ليس للوصول مبكرا ولكن للوصول بشكل أفضل ووضع البلاد على قدم المساواة مع دول أخرى".

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وأشار "إيبوليتو" إلى أن بروتوكول التجارب السريرية سيستغرق 24 أسبوعا على الأقل لإكمال المرحلة الأولى من تجربة اللقاح، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تستعد لها إيطاليا بالفعل من الآن.

أما فرانشيسكو فايا، مدير الصحة في مستشفى سبالانزاني فقال: "إذا سارت الأمور على ما يرام وأكملنا هذه التجربة في غضون عام، فيمكننا الحصول على اللقاح بحلول الربيع المقبل على أساس تجاري".

وإجمالا، تم اختيار 90 متطوعا من بين أكثر من 7 آلاف ممن قدموا طلب التطوع لتجربة اللقاح عليهم،ليتم اختيار الذين يتمتعون بصحة جيدة فقط، وبعد الحقن، سيخضعون لـ 8 زيارات على مدار 7 أشهر للتحقق من عدم وجود آثار جانبية سلبية للعقار.

وتتراوح أعمار نصف المتطوعين الـ 90 ما بين 18 و55، والنصف الآخر فوق 65.

وأشارت منطقة لاتسيو سابقا إلى أن اللقاح قد اجتاز بالفعل الاختبارات ما قبل السريرية التي أجريت في المختبر على الحيوانات، حيث أظهر استجابة مناعية قوية وتحسن صحي كبير.

وقبل نحو 3 أسابيع، أعطت اللجنة الوطنية للأخلاق بمعهد سبالانزاني في روما، موافقتها على تجربة اللقاح، لتبدأ اليوم التجربة الفعلية للجرعة الأولى للعقار الذي جاءت خطة الوصول إليه، بدعم من وزارة البحث الإيطالية مع المجلس الوطني للأبحاث "CNR"، وإقليم لاتسيو بشمالي البلاد، باستثمارات بلغت قيمتها الإجمالية 8 ملايين يورو.