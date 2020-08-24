شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن إطلاق لقاح COVID-19 فى أوائل 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن هشام لوزير، المدير العام لمعهد باستور فى تونس (IPT) إنه من المتوقع أن يكون لقاح فيروس كورونا جاهزًا بالكامل فى تونس أوائل عام 2021، وفقا لتقرير لصحيفة time now news.

وأضاف لوزير، فى تصريحات صحفية، "هذا اللقاح القائم على الحمض النووى سيعزز جهاز المناعة"، مشيرا إلى أن فعالية اللقاح ستعتمد أيضًا على الامتثال للإجراءات الوقائية ضد الفيروس.

وأوضح المسئول الصحى أنه بمجرد إثبات فعالية اللقاح، سيتم نشر مقالات فى المجلات العلمية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر.

وكان لوزير قد أعلن من قبل أن فريقًا من IPT "مركز للصحة العامة والبحث العلمي في تونس" بدأ العمل على لقاح ضد COVID-19 يعتمد على تقنية الحمض النووى.

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وأعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، 71 حالة محلية و9 حالات وافدة، وأفادت بأنه ومنذ فتح الحدود فى 27 يونيو 2020، تم تسجيل 1615 حالة مؤكدة حاملة لفيروس كورونا منها 484 حالة وافدة و1131 حالة محلية و21 حالة وفاة.

ووفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أشارت إلى وجود 38 مصابا فى المستشفيات من بينهم 9 بأقسام العناية المركزة.

وأوضحت أن عدد الحالات النشطة بلغ 1288، فيما بلغ عدد المرضى الحاملين للأعراض 160 حالة، وكانت السلطات التونسية قد أعلنت فى وقت ماضى، أنها ستفرض حظرا للتجول من الساعة الخامسة مساء الى الساعة الخامسة صباحا اعتبارًا من يوم الجمعة الماضية فى بلدتين جنوبى البلاد للمساعدة فى احتواء تفشى فيروس كورونا.