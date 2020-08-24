شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة حديثة تكشف سبب فقدان المصابين بـ«كورونا» لحاسة الشم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت دراسة طبية حديثة سبب فقدان المصابين بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″ لحاسة الشم، عند إصابتهم بالعدوى.

ووفقاً لـ”سبوتنيك”، أوضحت الدراسة المنشورة عبر موقع “تايمز نيوز ناو”،أن العلماء اكتشفوا أن سبب فقدان الكثير من مصابي “كورونا” حاسة الشم، في الوقت الذي لا تظهر عليهم أعراض أخرى، يعود إلى وجود مستويات عالية من إنزيم الأنجيوتنسين المحول(ACE-2)في منطقة الأنف، وتحديدا بالمناطق المسؤولة عن حاسة الشم.

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ويعتقد العلماء أن هذا الإنزيم هو “نقطة الدخول”، التي تسمح لفيروس كورونا المستجد بالدخول إلى خلايا الجسم والتسبب في حدوث عدوى لأناس آخرين.

وعكف على تلك الدراسة البروفيسور أندرو لين، مدير قسم طب الأنف وجراحة قاعدة الجمجمة في كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز بالولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور مينغفي تشين، الباحث المشارك في نفس الكلية.

وعن تلك الدراسة قال البروفيسور لين: فقدان حاسة الشم تتم من خلال إعاقة تدفق الهواء، بسبب تورم الممرات الأنفية، يتسبب هذا الفيروس أحيانًا في فقدان حاسة الشم رغم عدم وجود أعراض أنفية أخرى“.