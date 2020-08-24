شكرا لقرائتكم خبر عن هل تُصيب جلطات القلب أصحاب الأمراض المزمنة فقط؟.. استشاري يجيب: والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح استشاري القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، أن جلطات القلب قد تصيب أشخاص غير مصابين بأمراض مزمنة مثل (السكري- ضغط الدم).

وأضاف “النمر” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن بعض الأشخاص لا يعانون من داء السكري أو ضغط الدم أو كلسترول ولا يدخنون ويمارسون الرياضة، ولكنهم قد يتعرضون للإصابة بجلطات في القلب، إلا أنها حالات نادرة تمثل حوالي 10%.

وتابع أن 90% على الأقل لديهم عامل واحد من العوامل المذكورة تؤدي إلى حدوث جلطات القلب.