 كيفية اكل التمر لزيادة الوزن في اسبوع 

يتساءل الكثير من الاشخاص عن طريقة تناول التمر لـ زيادة الوزن في اسبوع. وهو ما يبحث عن معرفته تحديداً الاشخاص الذين يعانون من النحول او النحافة الزائدة. ومن المعروف ان هذا المكون يحتوي على الكثير من المغذيات المفيدة للصحة ومنها البروتينات والالياف فضلاً عن الفيتامينات A وB وC وK إلى جانب النياسين والريبوفلافين. كما انه مصدر مهم لبعض المعادن مثل الكالسيوم والحديد والزنك والمغنيزيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم والكبريت والفسفور. ولهذا من الممكن استخدام التمر لزيادة الوزن في اسبوع واحد فقط.

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يمكن تناول التمر لزيادة الوزن في اسبوع. لكن فوائده لا تقتصر على ذلك بل ان هذا يساهم في حل الكثير من المشاكل وفي تنشيط العديد من وظائف الجسم.

- يعتبر مفيداً للاشخاص الذين يعانون من مشكلة الامساك بشكل متكرر. ومن اجل الاستفادة منه الى اقصى حد يجب نقع بضع حبات منه في الماء لليلة كاملة ثم تناولها في الصباح قبل الفطور على ان يتم فعل هذا يومياً. ومن المهم الحرص على تناول التمر خلال النهار ايضاً.

- يمكن الاعتماد عليه من اجل تمتين العظام والحد من هشاشتها ومن اوجاعها. والسبب انه يحتوي على نسبة مهمة من الكالسيوم المفيد ايضاً للحفاظ على صحة الاسنان.

- من الضروري تناوله في حال المعاناة من فقر الدم بسبب احتوائه على نسبة مرتفعة من الحديد الذي يساهم في زيادة مستوى كريات الدم الحمراء.



- يزود الجسم بالطاقة ويساعد على على استعادة الحيوية والنشاط بسبب احتوائه على السكريات الطبيعية مثل الغلوكوز والسكاروز والفريكتوز.

- هو منجم للبوتاسيوم الضروري لحماية الجهاز العصبي وصحة القلب ولخفض مستوى الكولسترول الضار في الدم.

- يمكن تناول التمر ان يعمل على تنشيط عمل جهاز المناعة وتعزيز قدرته على محاربة البكتيريا الضارة والجراثيم وخصوصاً خلال المواسم الانتقالية.

- يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الاكسدة التي تخلص الجسم من السموم وتساهم في تنقية البشرة وفي الحد من ظهور الشوائب والخطوط الرفيعة والتجاعيد عليها.



طريقة اكل التمر لزيادة الوزن



يمكن الاستفادة من التمر لزيادة الوزن في اسبوع من خلال تحضير وصفة سريعة وسهلة في المنزل. وفي هذه الحالة ينصح بإعداد خلطة عصير التمر والحليب التي تحفز الشهية وتدفع الى تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين الوجبات. وهو ما يعتبر من ابرز العوامل التي تؤدي الى اكتساب الكيلوغرامات الزائدة.

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المكونات



ربع كوب من ماء الشرب

كوب حليب كامل الدسم

5 الى 6 حبات من التمر

ملعقة طعام من بودرة الزنجبيل

الخطوات



يمكن تحضير هذه الوصفة بسهولة وخلال مدة قصيرة من خلال القيام بهذه الخطوات.

1 يضاف الماء الى الحليب ويوضع المزيج في وعاء على النار الى ان يصبح دافئاً اي من دون ان يصل الى مرحلة الغليان.

2 ينزع الحليب عن النار وتضاف اليه حبات التمر منزوعة البذور مع بودرة الزنجبيل.

3 يترك الخليط ليرتاح على درجة الحرارة العادية وبعد ذلك يتم حفظه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة.

4 في اليوم التالي يوضع الخليط في الخلاط ويخفق جيداً ويمكن تناوله قبل الفطور. كما من المهم في موازاة ذلك الحرص على تناول اطعمة تحتوي على الدهون المفيدة وخصوصاً في الفترات الفاصلة بين الوجبات الاساسية. وهكذا يمكن الاستفادة بشكل واضح وملحوظ من تناول التمر لزيادة الوزن في اسبوع.



