كورونا حول العالم.. أمريكا تستنجد بـ"اختراق ترامب التاريخي" وهدوء صيني

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في مختلف دول العالم، مسجلا المزيد من الإصابات والوفيات الناجمة عن هذا الوباء العالمي.

وأظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 23.4 مليون، صباح الإثنين.





وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية أن إجمالي الإصابات تجاوز 23 مليونا و420 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 15,1 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 808 آلاف.





وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وتشيلي وإسبانيا وإيران والأرجنتين والمملكة المتحدة والسعودية وبنجلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.





بلازما المتعافين في أمريكا

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن منظمة الغذاء والدواء اعتمدت استخدام بلازما المتعافين لعلاج فيروس كورونا (كوفيد -19) الذي أدى إلى أكثر من 176 ألف وفاة في الولايات المتحدة.

ووصف ترامب الإعلان بأنه "اختراق تاريخي" على مسار علاج كوفيد-19، من شأنه "إنقاذ عدد كبير من الأرواح".

ويُعتقد أن البلازما (مصل الدم) يحتوي على أجسام مضادة قوية يمكن أن تساعد المصابين بكوفيد-19 في محاربة الفيروس بوتيرة أسرع، كما يمكن أن تسهم في الحد من التداعيات الخطرة للإصابة بالوباء.





الصين تسجل 16 إصابة جديدة

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إنها سجلت 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي يوم 23 أغسطس/آب، ارتفاعا من 12 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم الثامن على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية.

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وسجلت الصين أيضا 27 حالة حاملة للفيروس لكنها خالية من الأعراض ارتفاعا من 15 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 84967، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.





ارتفاع الإصابات في المكسيك

وأعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 3948 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و226 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي بالبلاد إلى 560164 إصابة و60480 وفاة.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من العدد المعلن.





وفيات الهند في تزايد

و أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 61 ألفا و408 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في الهند 3 ملايين و106 آلاف و348 حالة.





ونقلت شبكة "ان دي تي في" الهندية عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 836 حالة وفاة بالفيروس، لترتفع حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 57 ألفا و542 حالة.

وكانت بيانات الحكومة الهندية أظهرت أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قد تجاوز 3 ملايين حالة، حيث سجلت الهند أكبر زيادة يومية في العالم في الحالات منذ ما يقرب من 3 أسابيع.





رقم قياسي في البرازيل

وقالت وزارة الصحة في البرازيل إنه تم تسجيل 23 ألفا و421 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد و494 حالة وفاة بالمرض خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل 3 ملايين و605783 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد، في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 114744 حالة.





كورونا في ألمانيا

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 711 حالة إلى 233575 في المجمل.

وسجل المعهد 3 حالات وفيات جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي لضحايا الوباء إلى 9272.



