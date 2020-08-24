صحة ورشاقة

ازاى تأهلى طفلك للتطعيم بدون خوف من الحقن؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرحلة التطعيمات مهمة بالنسبة للأطفال لذلك يجب أن تقوم الأم بتأهيل طفلها قبل موعد التطعيم ، وحسب ما ذكره موقع  sussextravelclinic يجب التحدث مع طفلك عن الحقنة كما يجب أن تناقش أهمية أخذ الحقنة وكيف ستساعد في الحفاظ عليها بشكل جيد تذكر أنهم قد يحتاجون إلى أكثر من إبرة واحدة ، لذلك لا تعد بأنها مجرد إبرة واحدة.

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كما يجب أن تساعد طفلك على اختيار الملابس التي يسهل خلعها لأن الممرضة تحتاج إلى إعطاء الحقنة في ذراعه ويتم إعطاء الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا لقاحات في الساق.

 

حاول تجنب سرد القصص المخيفة عن الحقن أو توجيه تهديدات حول الاضطرار إلى أخذ الحقن إذا لم يتصرفوا.

 

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ويمكن توفير كريم مخدر أو يمكنك تسميته "كريم سحري" ويجرى دهنه على الذراعين قبل ساعة واحدة من موعد التطعيم.

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يمكنك أن تري طفلك المحقنة المستخدمة للحقن.

كما يمكنك إلقاء نظرة على كتاب أو صور تظهر أطفالًا يتلقون حقنة، ويمكنك ايضا  مشاهدة برامج وفيديوهات تتحدث عن الحقن والذهاب للطبيب بطريقة مبسطة ليتعرف الاطفال عليها.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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