شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل النزلة المعوية مرض مُعدٍ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما تصاب بالإسهال والقيء، قد تقول إنك تعاني من نزلة معوية أو إنفلونزا المعدة، وغالبًا ما تكون هذه الأعراض بسبب حالة تسمى التهاب المعدة والأمعاء، حيث تكون معدتك وأمعائك متهيجة وملتهبة عادة ما يكون السبب عدوى فيروسية أو بكتيرية، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على أعراض النزلة المعوية وهل هي من الأمراض المعدية أم لا، بحسب موقع "webmd".

ج: مع التهاب المعدة والأمعاء من المحتمل أن تكون الأعراض الرئيسية التي تعاني منها هي الإسهال المائي والقيء قد تعاني أيضًا من آلام في المعدة، وتشنجات، وحمى، وغثيان، وصداع.

بسبب الإسهال والقيء يمكن أيضًا أن تصاب بالجفاف. راقب علامات الجفاف، مثل جفاف الجلد وجفاف الفم والشعور بالدوار والعطش حقًا اتصل بطبيبك إذا كان لديك أي من هذه الأعراض.

ويمكن أن يصاب الأطفال بالجفاف بسرعة، لذا إذا كان طفلك مصابًا بأنفلونزا المعدة، فمن المهم أن تبحث عن علامات تدل على أنه عطش جدًا أو لديه جلد جاف أو فم جاف.

نعم النزلة المعوية معدية وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها انتشار التهاب المعدة والأمعاء:

- تواصل مع شخص مصاب بالفيروس.

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- الطعام أو الماء الملوث.

- أيدي غير مغسولة بعد الذهاب إلى الحمام أو تغيير الحفاضات.

السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب المعدة والأمعاء هو الفيروس الأنواع الرئيسية هي فيروس الروتا والنوروفيروس.

فيروس الروتا هو السبب الأكثر شيوعًا للإسهال عند الرضع والأطفال الصغار في العالم.

نوروفيروس هو السبب الأكثر شيوعًا لالتهاب المعدة والأمعاء الخطير وأيضًا تفشي الأمراض المنقولة بالغذاء في الولايات المتحدة.

على الرغم من أنها ليست شائعة إلا أن البكتيريا مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا يمكن أن تسبب أيضًا أنفلونزا المعدة.

وتعد بكتيريا السالمونيلا والبكتيريا العطيفة أكثر الأسباب البكتيرية شيوعًا لالتهاب المعدة والأمعاء في الولايات المتحدة، وعادة ما تنتشر عن طريق الدواجن أو البيض أو عصائر الدواجن غير المطبوخة جيدًا. ويمكن أيضًا أن تنتشر السالمونيلا من خلال الزواحف الأليفة أو الدواجن الحية.