كورونا حول العالم.. الصين بدون وفيات وتراجع الإصابات في أستراليا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت العديد من الدول حول العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، المزيد من الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين ،الإثنين، إنها سجلت 16 حالة إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيسي ارتفاعا من 12 إصابة في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة، في بيان، أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج، فيما لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية لليوم الثامن على التوالي.

وسجلت الصين أيضا 27 حالة حاملة للفيروس، لكنها خالية من الأعراض ارتفاعا من 15 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 84967 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 23421 حالة إصابة جديدة بالفيروس، و494 حالة وفاة .

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وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل ثلاثة ملايين و605783 حالة إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي الوفيات إلى 114744 حالة.

وأعلنت ولاية فيكتوريا الاسترالية تسجيل 15 وفاة بكورونا، و116 حالة إصابة وذلك في أقل زيادة يومية للإصابات الجديدة خلال سبعة أسابيع.

وشهدت فيكتوريا، وهي ثاني أكبر ولاية أسترالية تعدادا للسكان، ارتفاع عدد الإصابات خلال الأسابيع الماضية في ملبورن عاصمة الولاية وأكبر مدنها لكن العدد تراجع في الأيام الأخيرة بعد إعلان إجراءات عزل عام مشددة.

وفي ألمانيا، أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بكورونا بواقع 711 حالة إلى 233575 في المجمل.

وسجل المعهد ثلاث حالات وفيات جديدة مما يرفع العدد الإجمالي لضحايا الوباء إلى 9272.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 103 حالات إصابة جديدة بالفيروس و19 وفاة وذلك مقابل 89 إصابة و12 وفاة السبت.