شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن حمى الضنك.. أسباب الإصابة والأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمى الضنك هو مرض ينتقل عن طريق لدغة بعوضة مصابة موجودة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وتبدأ أعراض حمى الضنك بعد 3 إلى 14 يومًا من الإصابة، وبعض الأشخاص المصابين بالمرض لن تظهر عليهم أي علامات، ويكون لدى البعض الآخر علامات لمدة يومين إلى 7 أيام قبل أن يتحسن، حيث أبلغ المرضى عن ارتفاع في درجة الحرارة وصداع وقيء وآلام في العضلات والمفاصل وطفح جلدي مميز، إلى جانب هؤلاء ، يعاني المرضى أيضًا من تورم الغدد وسرعة التنفس والخمول وآلام العين.



مدة الحمى مدة الحمى عادة ما تستقر درجة الحرارة عند الأطفال لمدة يوم ثم تعود، وهو نمط يُسمى حمى السرج، وقد يحدث طفح جلدي ثانٍى في غضون يوم إلى يومين من الفورة، والتي قد تستمر من يوم إلى خمسة أيام ، وتجنب الراحتين والأخمصين ، وتتقشر في بعض الأحيان، ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" قد لا يعاني المراهقون والأطفال من أعراض أو علامات أثناء النوبة الخفيفة لحمى الضنك.

وعادة ، تسبب العدوى ارتفاع في درجة الحرارة ، والتي يمكن أن ترتفع إلى 104 درجة فهرنهايت مصحوبة بصداع أو آلام في العضلات أو العظام أو المفاصل، ويمكن أن يكون لدى الشخص أعراض حمى الضنك النزفية (DHF) أو حمى الضنك ، أو قد لا تظهر عليهم أعراض.

وبعد حوالي أسبوع ، إذا لدغت البعوضة شخصا، فيمكنها بعد ذلك نقل الفيروس عن طريق تناول شخص سليم، ولا يمكن أن تنتشر حمى الضنك مباشرة من البشر.



علاج حمى الضنك علاج حمى الضنك ويتم التعامل مع الحالات الخفيفة من عدوى حمى الضنك بالكثير من السوائل لمنع الجفاف وللحصول على قسط كبير من الراحة. يجب تجنب مسكنات الألم التي تحتوي على الأسبرين والأيبوبروفين.

وتستقر معظم حالات حمى الضنك في غضون أسبوع أو أسبوعين دون أي أثر لاحق، وإذا ساءت الأعراض في اليوم الأول أو اليومين التاليين للمرض ، فاطلب رعاية طبية فورية.

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في جميع الحالات ، إذا كانت عدوى حمى الضنك ، يجب حماية المرضى من لدغات البعوض الأخرى، ولا يوجد لقاح للأطفال لتجنب حمى الضنك، وأفضل حماية هي منع لدغات البعوض المصاب.

بعض العلاجات الطبيعية بعض العلاجات الطبيعية عصير أوراق البابايا: تحتوي هذه الأوراق على مزيج من المستوى العالي من فيتامين ج ، إلى جانب العناصر الغذائية والمركبات العضوية ، مما يساعد في زيادة عدد الصفائح الدموية، كما تعمل الأوراق على تحفيز الجهاز المناعي حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيه في تقليل التوتر وإزالة السموم من الجسم. أوراق الريحان: تعمل أوراق الريحان على تحسين المناعة العامة للإنسان.

أوراق النيم: لهذه الأوراق خصائص طبية ، من المعروف أنها تزيد من عدد الصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء.

اشرب كمية كافية من الماء: التعرق المفرط والجهد أثناء حمى الضنك يمكن أن يؤدي إلى الجفاف الشديد، نتيجة لذلك ، يمكن أن يكون هناك جفاف. حافظ على رطوبتك لأنها تخفف الصداع وتشنجات العضلات. كما أنه يساعد على التخلص من السموم.

عصير البرتقال: البرتقال غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة ، وقد يعزز الأجسام المضادة في جهاز المناعة. يحتوي على فيتامين ج ، وهو ضروري لتكوين الكولاجين.