شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتخلص من حب الشباب دون ندوب فى البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حب الشباب من المشاكل الشهيرة التي يتعرض لها الكثيرون وخصوصا في مرحلة المراهقة مما تترك اثر ندبات وبقع على البشرة يصعب التخلص منها، لذلك لا بد من التخلص من حب الشباب دون ترك أي اثر على البشرة، وحسب ما ذكره موقع teenvogueفأن هناك بعض النصائح للتخلص من حب الشباب وهى

1: اغسلي وجهك يوميا

القاعدة الأولى والأكثر أهمية أن تغسل وجهك، يعد تنظيف بشرتك وعلاجها مرتين يوميًا أفضل طريقة لمنع ظهور البثور. في حالات الطوارئ عندما تكون متعبًا للغاية ولا يمكنك غسل وجهك ، احتفظي بقطعة من مناديل الوجه في درج منضدة السرير. بهذه الطريقة إذا وصلت إلى المنزل متأخرًا جدًا ولا ترغب في الذهاب إلى الحوض ، فلا يزال بإمكانك الذهاب إلى الفراش ببشرة نظيفة.

2:استخدم منظف ​​الوجه الصحيح

لن يؤدي شراء غسول وجه عام إلى تحسين بشرتك بالضرورة، لكي يكون المنظف أكثر فاعلية ، عليك الانتباه إلى احتياجات بشرتك واختيار المكونات وفقًا لذلك. إذا كانت بشرتك دهنية ، اختر المنتجات التي تحتوي على حمض الساليسيليك أو البنزويل بيروكسايد أو حمض الجليكوليك. بالنسبة للبشرة الحساسة ، ابحث عن المنظفات اللطيفة التي تحتوي على حمض اللاكتيك أو المكونات المرطبة مثل الجلسرين ، والتي لا تجف مثل تلك المصنوعة للأنواع الدهنية.

3:لا تفرط في تقشير بشرتك

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فرك وجهك يوميًا بمنظفات حبيبية ومنتجات تقشير يمكن أن يضر أكثر مما ينفع. عند القيام به كثيرًا ، يمكن أن يسبب احمرارًا والتهابًا وتهيجًا، "يجب أن يتم التقشير بحذر ، وليس أكثر من 2-3 مرات في الأسبوع كحد أقصى."

4:قم بتغيير منشفة وجهك بانتظام

عندما تفكر في الأمر ، فإن الوصول باستمرار إلى منشفة وجهك كل يوم يشبه إعادة استخدام منديل العشاء مرارًا وتكرارًا، يمكن أن يؤوي استخدام المناشف المتسخة البكتيريا ، ويمكنها أيضًا إدخال بكتيريا جديدة إلى جلدك ، مما قد يؤدي إلى المزيد من البثور.

5:ترطيب

المرطب المقلق سيجعل حب الشباب أسوأ؟ فكر مرة أخرى - يمكن أن يساعد بالفعل في تحسين بشرتك، إذا كان سطح الجلد جافًا ، فإن الغدد الدهنية تميل إلى الإفراط في إنتاج الزيت وهذا يمكن أن يجعل حب الشباب أسوأ". "يمكن أن يؤدي ترطيب سطح الجلد إلى إعادة توازن الغدد الدهنية والمساعدة في التحكم في حب الشباب وتحسين الشفاء." عند شراء مرطب ، توصي بالبحث عن منتج خفيف الوزن يعتمد على الزيت لا يسد المسام.

6:استخدم واقي الشمس الذي لا يسد المسام

في حين أن عامل الحماية من الشمس أمر لا بد منه ، فإن بعض واقيات الشمس يمكن أن تؤدي إلى ظهور البثور. يجب أن تبحث عن تركيبات خالية من الزيوت .