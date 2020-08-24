شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البطاطا عديدة لصحتك أهمها تقوية المناعة وضبط ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البطاطا الحلوة من أكثر الأطعمة المفيدة لصحتك وقد تساعد في تحسين مناعتك وتنظيم ضغط الدم علاوة على احتوائها على الفيتامينات المتعددة، مما يجعلها وجبة صحية يجب دمجها في نظامك الغذائي بشكل جيد، في هذا التقرير نتعرف على أهم فوائد البطاطا لصحتك، بحسب ما ذكر موقع " health".



فوائد البطاطا

فوائد البطاطا عديدة وتشمل:

- مصدر جيد للفيتامينات C و A

كوب واحد من البطاطا المخبوزة يوفر ما يقرب من نصف احتياجاتك اليومية من فيتامين سي توفر نفس الحصة أيضًا 400٪ من الاحتياج اليومي الموصى به من فيتامين أ وكلا المغذيين ضروريان لدعم وظيفة المناعة، وهو أمر مهم بشكل خاص خلال موسم البرد والإنفلونزا. فيتامين (أ) هو أيضًا مفتاح للحفاظ على صحة الجلد والرؤية ووظيفة الأعضاء.

البطاطا غنية بالكثير من العناصر الغذائية الأخرى

توفر حصة البطاطا الحلوة ثلث احتياجاتك من المنجنيز، وهو معدن يساعد على إنتاج الكولاجين وتعزيز صحة الجلد والعظام ستحصل أيضًا على ما بين 15 و30٪ من العديد من فيتامينات ب والمعادن الداعمة للطاقة، بما في ذلك البوتاسيوم.



فوائد البطاطا

البطاطا الحلوة من مصادر القوة المضادة للأكسدة

تعمل الفيتامينات A و C أيضًا كمضادات للأكسدة تحمي الخلايا من الشيخوخة والأمراض لمزيد من مضادات الأكسدة، اختر البطاطا الحلوة الأرجوانية الصباغ الذي يمنحهم لونهم الرائع له خصائص قوية مضادة للأكسدة بشكل خاص.

مضادة للالتهابات

Advertisements

لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن الالتهاب منخفض الدرجة غير المنضبط يزيد من خطر الإصابة بكل مرض مزمن تقريبًا ، بما في ذلك السمنة ومرض السكر من النوع 2 وأمراض القلب والسرطان.

ثبت أن المركبات الطبيعية المضادة للالتهابات الموجودة في البطاطا الحلوة تخفف الالتهاب على المستوى الخلوي: أظهرت الأبحاث التي أجريت على الحيوانات انخفاض الالتهاب في أنسجة المخ والأنسجة العصبية بعد استهلاك مستخلص البطاطا الحلوة الأرجواني.



فوائد البطاطا

لا تسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم

قد يعتبر البعض البطاطا الحلوة نشوية للغاية، لكن محتواها العالي من الألياف يجعلها نشا بطيئًا للاحتراق - مما يعني أنها لن تؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم والأنسولين كوب واحد من البطاطا المخبوزة يوفر حوالي 6 جرامات من الألياف ، أي أكثر من ربع الحد الأدنى اليومي الموصى به.

تساعد البطاطا الحلوة في تنظيم ضغط الدم

كوب واحد من البطاطا المخبوزة في قشرتها يوفر 950 مجم من البوتاسيوم هذا أكثر من ضعف الكمية في موزة متوسطة الحجم. يزيل البوتاسيوم بشكل أساسي الصوديوم والسوائل الزائدة من الجسم، مما يخفض ضغط الدم ويقلل من إجهاد القلب.

يساعد البوتاسيوم أيضًا في تنظيم ضربات القلب وتقلصات العضلات. وفقًا للمسح الوطني لفحص الصحة والتغذية ، فإن أقل من 2٪ من الأمريكيين يفيون بالهدف اليومي الموصى به من البوتاسيوم وهو 4700 مجم.

قد تساعد في دعم فقدان الوزن

حوالي 12٪ من النشا الموجود في البطاطا الحلوة هو نشا مقاوم، وهو مادة حشو تشبه الألياف لا يهضمها جسمك ويمتصها وجدت إحدى الدراسات أن استبدال 5.4٪ فقط من إجمالي تناول الكربوهيدرات بنشا مقاوم أدى إلى زيادة بنسبة 20 إلى 30٪ في حرق الدهون بعد الوجبة، كما يحفز النشا المقاوم الجسم على ضخ المزيد من الهرمونات المسببة للشبع.