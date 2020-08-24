شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب غريبة وراء ضعف النظر والرؤية الضبابية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعاني من رؤية ضبابية أو مشكلة في رؤية الأشياء البعيدة؟ هل تشعر بالإجهاد في عينيك عند العمل على الكمبيوتر؟ هل تصاب بالصداع في كثير من الأحيان؟ هذه بعض المؤشرات التي تدل على أن ضعف عينيك، وفي وقت سابق ، كان الناس يفقدون بصرهم مع تقدمهم في العمر ولكن في الوقت الحاضر ، يشكو المراهقون من الرؤية الضبابية، وهذه علامة تحذير يجب ألا نتجاهلها.

وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" نعرض بعض الأسباب الغريبة لضعف البصر.



تناول أدوية حب الشباب تناول أدوية حب الشباب إذا كنت تتلقى أدوية لعلاج حب الشباب ، فقد تضطر إلى التعامل مع المشكلات المتعلقة بالرؤية.

وتحتوي أدوية حب الشباب على الإيزوتريتنون الذي له العديد من الآثار الجانبية، ونتيجة لذلك ، قد يعاني الشخص من مشاكل مثل جفاف العين والعيون الوردية أو التهاب الملتحمة أثناء دورة العلاج، وبصرف النظر عن هذا ، فإن استهلاك هذا الدواء قد يسبب الإجهاض عند النساء الحوامل.





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الأطعمة الحامضة مثل الطماطم والليمون والمانجو والبرتقال وعنب الثعلب الهندي والفراولة وما إلى ذلك، تحتوي على الكثير من فيتامين سي ، ويتسبب نقص فيتامين سي في تلف الجذور الحرة الذي يضر بصرك أيضًا. القراءة كثيرا القراءة كثيرا إذا كنت تدرس لفترة طويلة ولكنك لا تتخذ بعض الإجراءات اللازمة لإرخاء العين ، فقد يؤدي ذلك أيضًا إلى جعل عينيك أسوأ، فالكثير من القراءة دون استرخاء يضر بالعيون.

عدم تناول الأطعمة الحامضةفيتامين C هو أحد الفيتامينات الحيوية التي يحتاجها الجسم، ويجب أن تكون قد فهمت أهمية فيتامين سي الآن خلال هذه الحالة الوبائية.

يجب أن تقوم بتمارين للعين غير رمش عينيك أثناء القراءة. إراحة العينين بالتوقف لمدة دقيقتين كل 20-30 دقيقة عند المذاكرة المستمرة، فإذا كنت تدرس باستمرار لساعات ، اغسل عينيك بالماء البارد أو ضع الثلج على عينيك لإرخائها. سيعطي هذا راحة للعيون وستكون العيون جيدة لفترة طويلة.





الاستخدام المفرط للهاتف المحمولإذا كنت تستخدم أدوات الشاشة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر وما إلى ذلك بشكل مفرط ، فقد تضعف عينيك بمرور الوقت، حيث يستخدم الضوء الأزرق في معظم الشاشات الرقمية مما له تأثير سيء على عينيك، ويواجه الأشخاص الذين يقضون أكثر من ساعة إلى ساعتين يوميًا على الهاتف المحمول المزيد من المشاكل بضعف العيون.





اللعب أقل خارج المنزل في مرحلة الطفولةإذا كانت فترة بقاءك في المنزل طويلة عندما كنت طفلاً ، فقد تكون عرضة لخطر ضعف البصر، حيث لا يشارك الأطفال هذه الأيام في الأنشطة الخارجية التي تؤثر سلبًا على صحتهم، فهم لا يعانون فقط من نقص فيتامين (د) ولكن أيضًا يصابون بمشاكل في العين. يجب على الآباء تشجيع أطفالهم على اللعب في الهواء الطلق.