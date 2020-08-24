الهيئة الفيدرالية للأغذية والأدوية في الولايات المتحدة توافق على استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا لعلاج “كوفيد-19”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 24 أغسطس 2020 01:17 صباحاً - منذ 3 ساعات

الهيئة الفيدرالية للأغذية والأدوية في الولايات المتحدة توافق على استخدام بلازما المتعافين

وافقت الهيئة الفيدرالية للأغذية والأدوية في الولايات المتحدة، مساء يوم الأحد، على استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد لعلاج المصابين بـ”كوفيد-19″.

والعلاج باستخدام بلازما النقاهة هو علاج تجريبي يستخدمه بعض الأطباء للأشخاص المصابين بمرض فيروس كورونا (كوفيد 19).

ويحتوي دم الأشخاص الذين تعافوا من “كوفيد-19” على أجسام مضادة للمرض، وهي بروتينات يستخدمها الجسم لمكافحة العدوى.

ويسمى الدم المأخوذ من الأشخاص الذين تعافوا من المرض “بلازما النقاهة”، علما أن البلازما هي الجزء السائل من الدم.

ويأمل الباحثون في إعطاء بلازما النقاهة للمصابين بـ”كوفيد-19 لتعزيز قدرتهم على مقاومة الفيروس.

Advertisements

وقد تساعد هذه البلازما أيضا في منع تفاقم المرض والأعراض لدى الأشخاص المصابين بدرجة معتدلة من “كوفيد 19”.

والولايات المتحدة حاليا هي أكثر الدول تضررا من فيروس كورونا المسبب لمرض “كوفيد- 19”.

ويبلغ عدد الإصابات في أميركا حاليا نحو 5 ملايين و700 ألف إصابة، إلى جانب 176 ألف حالة وفاة.

ولاقت إدارة ترامب لأزمة الفيروس انتقادات كبيرة، خاصة على صعيد استعجال وطرح أدوية قبل خضوعها للفحوص اللازمة.