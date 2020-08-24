شكرا لقرائتكم خبر عن خبير جلدية يحذر من كوارث استخدام مستحضرات التجميل التى يصفها غير المختصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر الدكتور إبرام أكرم، ماجستير الأمراض الجلدية والتناسلية، من مستحضرات التجميل والتركيبات مجهولة المصدر، والتى يتداولها أو يقول بها غير المتخصصين، مشدداً على أن ذلك يتسبب فى كوارث جلدية شديدة الخطورة.

وأضاف "أكرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك مرضى كثرين يأتون له مصابين بمضاعفات خطيرة بسبب استخدامهم هذه المستحضرات، مثل الطفح أو التليف الجلدى، وتابع: "هذه المستحضرات شديدة الخطورة لأنها تحتوى على الكورتيزون وتوصف من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالمجال".

وتابع "أكرم": "ناس كتير اقحمت نفسها فى مجال التجميل دون دراسة أو خبرة وهذا أمر يهدد صحة المتعاملين معهم".