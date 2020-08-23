صحة ورشاقة

إيطاليا تبدأ الاثنين تجربة لقاح مضاد لكورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تبدأ الاثنين تجربة لقاح مضاد لكورونا والان مع التفاصيل

الأحد 23 أغسطس 2020

تبدأ إيطاليا الاثنين في إحدى مستشفيات روما تجربة لقاح مضاد لفيروس المستجد، تم تطويره وإنتاجه في البلد الأوروبي، على بشر.

 

واستجاب آلاف الأشخاص لدعوة بحث عن متطوعين-5 آلاف في الأسبوع الأخير وحده- ولكن في النهاية وقع الاختيار على 90 فقط ليخضعوا للاختبارات في المعهد الوطني للأمراض المعدية.

 

Advertisements

واجتاز اللقاح، الذي ابتكرته وأنتجته وسجلته شركة التكنولوجيا الحيوية الإيطالية (ريتيرا)، بالفعل الاختبارات قبل السريرية التي أجريت في المختبر وعلى الحيوانات.

وأظهرت النتائج الأولية استجابة مناعية قوية ومستويات جيدة من الأمان، حسبما أعلنت السلطات في إقليم لاتسيو، وعاصمته روما، والذي مول اللقاح بخمسة ملايين يورو.

 

وخلال المرحلة الأولى سيجري حقن كل متطوع بجرعة من اللقاح، وسيخضع كل منهم لاحقاً لستة اختبارات، أول اثنين منها ستكون بعد أيام من التطعيم، والأخير بعد 24 أسبوعاً.

 

وإذا جاءت نتائج المرحلة الأولى إيجابية، قد تبدأ المرحلة الثانية في الخريف بعدد أكبر من المتطوعين، سواء داخل إيطاليا أو في دول أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا تبدأ الاثنين تجربة لقاح مضاد لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا