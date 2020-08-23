خدعة تستخدمها البكتيريا لتجنب مناعة الجسم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من أجل الحفاظ على نفسها، غالبًا ما تبذل البكتيريا المعدية قصارى جهدها للبقاء بعيدًا عن جهاز المناعة في أجسامنا.

واكتشف فريق بحثي أسترالي، في دراسة حديثة، طريقة خفية وغير مكتشفة سابقًا تستخدمها البكتيريا للقيام بذلك.

وخلال الدراسة التي نشرت في العدد الأخير من دورية "نيتشر"، وجد الفريق، أن البكتيريا تطلق سمومًا لنزع الميتوكوندريا في الخلايا المناعية، وهي تلك العضيات الدقيقة التي تعمل كمصنع وقود للخلايا، وبمجرد أن تشعر الخلايا المناعية أن الميتوكوندريا الخاصة بها غير نشطة، فإنها تؤدي إلى موت الخلايا المبرمج.

ويمكن أن تعطينا النتائج طرقًا جديدة للتعامل مع البكتيريا المعدية، خاصة تلك التي تكون مقاومة للمضادات الحيوية.





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ويقول عالم الأحياء الجزيئية بانكاج ديو من معهد موناش في أستراليا، في تقرير نشره، الأحد، موقع "ساينس أليرت": "من المفارقات أن تنشيط عوامل موت الخلايا المضيفة هو الذي يوجه الضربة النهائية للميتوكوندريا التي تحفز موت الخلايا المبرمج، وليس السموم البكتيرية نفسها".



وبعبارة أخرى، لا تقتل سموم البكتيريا الخلايا المناعية بشكل مباشر، بل تؤدي إلى سلسلة من الأحداث التي تجعل المستجيبين للطوارئ في أجسامنا يقتلون أنفسهم.

وكان هذا هو الحال في الاختبارات التي أجريت على الفئران في هذه الدراسة، ومن خلال استهداف الضوابط الجينية لموت الخلايا المبرمج في القوارض، تمكن العلماء من تقليل الالتهاب في الحيوانات وتقليل مخاطر الإصابة بالعدوى.



وتم اختبار مسببات الأمراض من البكتيريا النيسرية البنية المسببة لمرض السيلان، والإشريكية القولونية المسببة للأمراض البولية، وهما من البكتيريا الموجودة بشكل شائع في المستشفيات، ويمكن أن تطور مقاومة للأدوية، لكن الفريق البحثي يقول إن النتائج تنطبق أيضًا على أنواع أخرى من البكتيريا.