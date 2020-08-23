الأرق وسرطان المبيض.. أسباب غير متوقعة لزيادة الوزن

يعاني العديد من الأشخاص حول العالم من مختلف الفئات العُمرية من زيادة الوزن، ومن الشائع أن يزيد الوزن مع مرور الوقت، ولكن إذا حدث ذلك في وقت قصير جداً دون وجود سبب واضح، فقد يكون علامة على وجود عامل صحي أساسي.

ولزيادة الوزن أسباب معروفة من بينها الإفراط في تناول الطعام، والدورة الشهرية عند النساء، قلة النشاط البدني، إلا أن هناك أيضاً أسباب غير شائعة يستعرضها موقع "ميديكال نيوز توداي".

1- الأدوية





يمكن أن تتسبب بعض الأدوية في زيادة الوزن بسرعة عند الأشخاص كأثر جانبي، ومنها الأدوية التي تعالج النوبات والسكري وضغط الدم المرتفع والاكتئاب والاضطرابات النفسية.

2- الأرق





أظهرت الأبحاث أن قلة النوم يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن، ويمكن أن تؤثر التغيرات في دورات النوم على أنماط الأكل والمزاج، مما يتسبب في إفراط الناس في تناول الطعام.

وتوصل مؤلفو دراسة أجريت عام 2013 إلى أن الأشخاص المحرومين من النوم يأكلون كمية من الكربوهيدرات أكثر مما هو ضروري لتلبية احتياجاتهم من الطاقة، مما يؤدى إلى زيادة الوزن.

3- الإقلاع عن التدخين





يزداد وزن بعض الأشخاص في البداية عندما يتوقفون عن تدخين منتجات التبغ، ويعتقد الخبراء أن هذا يحدث لأن مادة "النيكوتين" تثبط الشهية ولأن أعراض الانسحاب قد تشمل الإجهاد، مما قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

وأظهرت الأبحاث أن كيلوجرام واحد هو متوسط زيادة الوزن في الشهر الأول بعد الإقلاع عن تدخين السجائر.

4- متلازمة تكيس المبايض





قد تجد النساء المصابات بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات "PCOS" أنهن يكتسبن وزناً بسهولة حول منطقة الخصر.

وتتسبب متلازمة تكيس المبايض في إنتاج المبايض لمستويات عالية بشكل غير طبيعي من الهرمونات الجنسية الذكرية.

وعلى الرغم من عدم وجود علاج لمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، فإن الطبيب يمكن أن يوصي المريضات بإجراء تغييرات في نمط حياتهن، مثل ممارسة الرياضة بشكل أكبر وتناول نظام غذائي صحي، مما قد يقلل الأعراض، كما يمكن أن تساعد الأدوية الهرمونية في السيطرة على المتلازمة.

5- فشل القلب





زيادة الوزن السريعة أو التورم في مناطق معينة من الجسم يمكن أن يكون بسبب احتباس السوائل وقد يكون علامة على فشل القلب.

ووفقاً لجمعية القلب الأمريكية، فإن زيادة الوزن التي تزيد عن 2 إلى 3 أرطال خلال 24 ساعة أو 5 أرطال في الأسبوع يمكن أن تكون علامة على فشل القلب.

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ومع ذلك فمن الضروري ملاحظة أن وزن الشخص عادة ما يتقلب بمقدار بضعة أرطال على مدار اليوم، وإذا عاد وزنهم إلى طبيعته ولم يكن لديهم أعراض إضافية، فقد تكون الزيادة المؤقتة بسبب الانتفاخ الطبيعي واحتباس السوائل.

6- مشاكل الكلى





قد تكون الزيادة المفاجئة في الوزن أو التورم في الجسم من أعراض أمراض الكلى، مثل الفشل الكلوي أو المتلازمة الكلوية وهو تلف الكلى.

وإذا كانت الكلى لا تعمل بشكل صحيح، فقد يحتفظ الجسم بالسوائل، مما يؤدي إلى زيادة الوزن، ولا تستطيع الكلى التالفة إزالة الفضلات والسوائل من الجسم بشكل صحيح، لذلك تتراكم هذه السوائل في الأنسجة.

7- تليف الكبد





قد يصاب الشخص المصاب بتليف الكبد بتورم في الكاحل، وإذا كان الناس يعانون من زيادة سريعة في الوزن وبدا البطن متضخما، فقد يشير ذلك إلى تليف الكبد.

8- اضطراب الغدة الدرقية





يمكن لاضطراب الغدة الدرقية المعروف باسم قصور الغدة الدرقية أن يبطئ عملية التمثيل الغذائي، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن، كما يمكن أن تؤدي مشاكل الغدة الدرقية إلى احتفاظ الجسم بالسوائل بسبب تأثيرات قصور الغدة الدرقية على الكلى.

9- متلازمة كوشينغ





تحدث متلازمة كوشينغ عندما ينتج الجسم الكثير من "الكورتيزول" على مدى فترة طويلة، والكورتيزول هو هرمون يمكّن الجسم من الاستجابة للتوتر.

من النادر أن يصاب الشخص بمتلازمة كوشينغ بدون محفز خارجي، وتعد من الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً لتناول "الغلوكوكورتيكويد"، وهي أدوية يمكنها علاج حالات مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والربو والذئبة الحمامية الجهازية.

10- ضخامة النهايات





ضخامة النهايات "الأطراف" هي حالة هرمونية تحدث عندما تنتج الغدة النخامية الكثير من هرمون النمو، ويظهر بشكل شائع في منتصف مرحلة البلوغ.

ويتمثل العرض الرئيسي لضخامة النهايات في تضخم القدمين واليدين، إذ قد يلاحظ الناس أن أحذيتهم أو خواتمهم لم تعد مناسبة، كما قد تتضخم الشفاه واللسان والأنف لنفس السبب أيضاً.

11- سرطان المبيض





يمكن أن تكون زيادة الوزن والانتفاخ المفاجئ أو غير المبرر وألم الحوض علامة على الإصابة بسرطان المبيض.

وفي النهاية، يجب على أي شخص يعاني من زيادة الوزن بشكل سريع وغير مبرر مراجعة الطبيب لتحديد السبب الأساسي ووضع خطة علاجية.