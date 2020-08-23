الإنسان يهدد الغوريلا والحيتان والدلافين بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة جديدة قادتها جامعة كاليفورنيا الأمريكية، أن الإنسان ليس الكائن الوحيد الذي يواجه تهديدًا محتملاً من فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد – 19".

واستخدم فريق دولي من العلماء التحليل الجيني؛ لمقارنة المستقبل الخلوي الرئيسي للفيروس لدى البشر، وهو الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2، أو ACE2 في 410 أنواع مختلفة من الفقاريات، بما في ذلك الطيور والأسماك والبرمائيات والزواحف والثدييات.

ويتواجد الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 عادة في العديد من أنواع الخلايا والأنسجة المختلفة، بما في ذلك الخلايا الظهارية في الأنف والفم والرئتين، وهو مهم للفيروس لربط الخلايا والدخول إليها.

واستخدم الباحثون 25 تسلسلاً من الأحماض الأمينية لبروتين ACE2، ونمذجة بنية البروتين المتوقعة جنبًا إلى جنب مع بروتين الأشواك الخاص بالفيروس، لتقييم عدد هذه الأحماض الأمينية الموجودة في بروتين ACE2 للأنواع المختلفة.

وقالت جوانا داماس، المؤلف الأول للورقة البحثية وزميلة أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة كاليفورنيا: "من المتوقع أن تكون الحيوانات التي تحتوي على جميع بقايا الأحماض الأمينية الـ 25 المطابقة للبروتين البشري هي الأكثر تعرضًا لخطر الإصابة بـالفيروس".

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وتم تصنيف حوالي 40% من الأنواع التي يحتمل أن تكون عرضة للإصابة بالفيروس على أنها "مهددة" من قبل الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة وقد تكون معرضة بشكل خاص لانتقال العدوى من الإنسان، ونُشرت الدراسة في 21 أغسطس/آب في مجلة "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم".

ويقول هاريس لوين، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ التطور وعلم البيئة في جامعة كاليفورنيا: "توفر البيانات نقطة انطلاق مهمة لتحديد مجموعات الحيوانات المعرضة للخطر والمهددة لخطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، ونأمل أن تكون مصدر إلهام للممارسات التي تحمي صحة الحيوان والإنسان أثناء الوباء".

ومن المتوقع أن تكون العديد من أنواع الرئيسيات المهددة بالانقراض، مثل "غوريلا الأراضي المنخفضة الغربية" و"إنسان الغاب السومطري" و"الجبون الشمالي ذو الخدود البيضاء"، معرضة بشدة لخطر الإصابة بالفيروس عبر مستقبل ACE2.

وتشمل الحيوانات الأخرى التي تم الإبلاغ عنها باعتبارها عالية الخطورة: الحيتان الرمادية والدلافين، وكذلك الهامستر الصيني.

ووجد الباحثون أن الحيوانات الأليفة الأخرى مثل القطط والماشية والأغنام معرضة لخطر متوسط، بينما الكلاب والخيول والخنازير لديها مخاطر منخفضة.