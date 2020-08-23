بايرن ميونيخ بطلا لدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه المزيد

تُوج فريق بايرن ميونيخ الألماني ببطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، عقب الفوز على باريس سان جيرمان 1-0 في المباراة النهائية.

وأقيمت المباراة على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة، وهي المدينة التي شهدت جميع المباريات منذ الدور ربع النهائي، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسجل هدف الفريق البافاري الوحيد لاعبه الفرنسي كينجسلي كومان، وذلك من ضربة رأسية في الدقيقة 59 من عمر المباراة.

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وفشل لاعبو باريس سان جيرمان في تعديل النتيجة حتى نهاية المباراة، لينجح بايرن ميونيخ في حسم اللقب لصالحه.

وباتت هذه المرة هي السادسة التي يحقق فيها بايرن ميونيخ بطولة دوري أبطال أوروبا، ليصبح ثالث أكثر المتوجين باللقب.

وتساوى البايرن مع ليفربول الإنجليزي الذي حصد اللقب 6 مرات من قبل، وتفوق على برشلونة الذي حصل عليه 5 مرات.

ويعتبر نادي ميلان الإيطالي ثاني أكثر الحاصلين على دوري أبطال أوروبا، برصيد 7 مرات، خلف ريال مدريد الإسباني، البطل التاريخي بـ13 لقبا.