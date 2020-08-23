السودان يهني خدمة 151 قاضيا محسوبون على نظام الإخوان البائد المزيد

الخليج 365الأحد 2020/8/23 11:27 م بتوقيت أبوظبي
قررت لجنة تفكيك الإخوان بالسودان إنهاء خدمة 151 قاضيا يعملون بمحاكم مختلفة، محسوبين على نظام الحركة الإسلامية السياسية البائدة.
وأوضح عضو اللجنة وجدي صالح، خلال مؤتمر صحفي الأحد، أن قرار أبعاد هؤلاء القضاة اتى إثر شبهات فساد، ورغبة في إعادة القضاء سيرته الأولى وتحقيق العدالة.
وقال صالح: "وجدنا بعض القضاة يعملون في جهاز المخابرات التابع للنظام البائد، وآخرين تدربوا على السلاح والتأمين الذاتي".
وشملت قرارات اللجنة التي يرأسها الفريق ياسر العطا، طرد ما يقارب الألف عنصر إخواني من مؤسسات الدولة المختلفة، في اطار تفكيك بقايا التنظيم الارهابي.
كما شملت مصادرة أصول تتبع لواجهات إخوانية لصالح وزارة المالية، وتفكيك عناصر الاخوان بمؤسسات حيوية.
وتعهد صالح بالمضي قدما في تفكيك نظام الإخوان ومحو آثاره من السودان تماما، وإقامة دولة العدالة والمساواة.
وأكد بأن لجنة تفكيك الاخوان تعمل في ظل توافق تام بين أعضائها ومن يتطلع لخلافات بها فسوف سينتظر طويلا.
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