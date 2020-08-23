هل يسبب الإقلاع عن التدخين زيادة الوزن؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الجسم تحديات عديدة عند الإقلاع عن التدخين من بينها زيادة وزنك، ولكنها زيادة بسيطة أمام المكاسب الصحية الأخرى للتوقف عن التدخين، والأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين يكسبون وزناً في المتوسط يتراوح بين 2.26 إلى 4.5 كيلو جرام فقط بعد الإقلاع عن التدخين، وتكون صحتهم أفضل بعد ذلك، في هذا التقرير نقدم نصائح للإقلاع عن التدخين دون زيادة في وزنك، بحسب موقع "كلايفند كلينيك".

قال طبيب أمراض الرئة الأمريكى هومبيرتو شوي: "انسَ القليل من الوزن غير المؤكد الذي قد تكتسبه أو لا تكتسبه وبدلاً من ذلك ركز على مقدار الصحة والسعادة الذي ستستمتع به بقية حياتك بعيدًا عن التدخين".

وأضاف "إلى جانب ذلك، إليك الفائدة الحقيقية للتخلص من هذه العادة - بمجرد الإقلاع عن التدخين، هناك فرصة جيدة لأنك ستتمكن من ممارسة الرياضة بسهولة أكبر والتخلص من أي وزن زائد".

وتابع: "سوف تتنفس وتمارس الرياضة بشكل أسهل، وستشعر بتحسن وتحفيز أكبر في طريقك الجديد لتكون أكثر صحة.. علاوة على اتخاذ قرار حكيم لمنع العديد من الأمراض المتعلقة بالتدخين".

وتشير الدراسات إلى أن العديد من الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين هم أكثر عرضة للانخراط في نمط حياة أكثر صحة، إضافة إلى الأنشطة البدنية التي لم يتمكنوا من القيام بها من قبل وإنشاء روتين صحي يساعدهم على الحفاظ على لياقتهم.

يسبب النيكوتين طفرات في السكر الزائد ويخدع الجسم ليعتقد أنه قد أكل عندما تتخلص من عادة النيكوتين، فإن جسمك يشعر بالجوع أكثر من أي وقت مضى، لذا حافظ على جسمك ممتلئًا بالطريقة الصحيحة.

إذا كنت جائعًا بين الوجبات، فخذ وجبة خفيفة من الخضار الطازجة أو الفاكهة الطازجة أو الفشار واستكمل وجبتك الخفيفة بكوب كبير من الماء. اختر الفواكه والخضراوات والأطعمة الأخرى التى تحتوى على الألياف لأنها تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وأكثر إشباعًا.

يزيد النيكوتين من معدل التمثيل الغذائي في الجسم بشكل مؤقت بمجرد الإقلاع ، يعود إلى طبيعته.

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زيادة التمثيل الغذائي الخاص بك عن طريق الانخراط في النشاط البدني.

وأضاف الدكتور تشوي: "إن بدء أو الحفاظ على خطة تمارين لا تقل أهمية عن أي جزء آخر من عملية الإقلاع عن التدخين".

كثير من المدخنين يدخنون سيجارة بعد الوجبة، مما يشير إلى أن الوجبة قد انتهت وقد تحتاج إلى إنشاء "إشارة" جديدة تخبر جسمك أنه لا بأس في التوقف عن الأكل.

جرب المشي حول المنزل والتأمل لمدة خمس دقائق أو حتى تنظيف أسنانك.

غالبًا ما يقول المدخنون السابقون إنهم يفتقدون وجود شيء يتعلق بأفواههم وأيديهم بعد الإقلاع عن التدخين، يمكن استبدال ذلك بسهولة بالغذاء، لذا قم بتطوير بديل إيجابي بدلاً من ذلك.

امضغ الجزر الصغير أو الكرفس.

على المدى الطويل، حتى لو اكتسبت بضعة كيلوجرامات ، فإن الفوائد الصحية العديدة للإقلاع عن التبغ ستفوق هذا الأمر

قال الدكتور تشوي: "بمجرد أن تتعامل مع النيكوتين ، يمكنك تركيز انتباهك بشكل أفضل على إجراء تغييرات إيجابية أخرى في نمط الحياة ، مثل التحكم في غذائك وممارسة الرياضة يوميًا ، مما سيساعدك على تحقيق أهداف وزنك".