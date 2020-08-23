رقم قياسي لعدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا منذ نهاية العزل العام

كتبت أسماء لمنور في الأحد 23 أغسطس 2020 10:17 مساءً - منذ 20 دقيقة

ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية الأحد تسجيل 4897 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فيما يمثل أكبر عدد من حالات الإصابة اليومية منذ نهاية عزل عام استمر شهرين في أيار لمكافحة الجائحة.

وقالت الوزارة إن إجمالي عدد حالات الوفاة جراء كورونا في فرنسا ارتفع حالة واحدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصبح

30513 حالة.

وسجلت فرنسا، الأربعاء، إصابات جديدة بفيروس كورونا في أعلى وتيرة يومية منذ مايو/أيار الماضي، حسب ما أظهرت أرقام رسمية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الفرنسيون للعودة من العطلة الصيفية.

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وتم تأكيد 3800 إصابة بـ(كوفيد-19) في الساعات الـ24 الأخيرة، وفق إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة الفرنسية.

وقالت: “كل المؤشرات تواصل الارتفاع، وانتقال الفيروس يكثافة”.

ومنذ مايو/أيار الماضي لم يُسجل أكثر من 3 آلاف إصابة يومية جديدة سوى يومي السبت والأحد في نهاية الأسبوع الماضي.

والأربعاء تخطت الإصابات في كل من منطقتي “إيل دو فرانس” حول باريس و”بروفانس ألب كوت دازور” حول مدينة مرسيليا “عتبة” الإنذار البالغة 50 حالة إصابة يومية جديدة لكل 100 ألف نسمة، وفق إدارة الصحة العامة.