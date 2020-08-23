شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعالج التعب والإرهاق بالطعام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما نشعر بالتعب والإرهاق خلال يومنا يتجه معظمنا إلى تناول السكريات أو الكافيين، وكلاهما يعزز مستويات الطاقة بسرعة لكنهم يفتقرون أيضًا إلى القدرة على البقاء لفترة طويلة، وليسوا جيدين لصحتنا العامة، وهناك خيارات أفضل للبقاء يقظًا بمجرد معرفة الأطعمة عالية الطاقة التي يجب تناولها وبعض أفضل الممارسات حول كيفية تناولها للشعور بالتحسن في وقت قصير.

تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار يؤدون أداءً أفضل في المهام، ويأكلون سعرات حرارية أقل بشكل عام ويفوتون عددًا أقل من أيام العمل والمدرسة مقارنة بأولئك الذين لا يفعلون ذلك.

الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار هم أكثر عرضة لأن يكونوا أقل نشاطًا أو حتى خمولًا في الصباح.

لا بأس بكوب أو كوبين من القهوة يوميًا علاوة على ذلك ، قد يؤدي شرب الكافيين في وقت متأخر من بعد الظهر أو في وقت مبكر من المساء إلى سهر الليل - وحتى المزيد من التعب في اليوم التالي.

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توفر الكربوهيدرات الطاقة التي يحتاجها جسمك بشدة لكن الكربوهيدرات عالية النقاء مثل الخبز الأبيض والحلوى والمخبوزات الحلوة تؤدي إلى تحطم الكربوهيدرا ، مما يجعلك تشعر بالدوار أو حتى بالنعاس. للحصول على طاقة دائمة، ابحث عن الكربوهيدرات غير المكررة والأطعمة الغنية بالألياف.

جرب دقيق الشوفان والأرز البني والتوت والبرتقال والبقوليات والبروكلي والهليون والسبانخ واللفت.

يستغرق البروتين وقتًا أطول للهضم والامتصاص عندما تأكله مع الكربوهيدرات، فإنه يبطئ إطلاق السكر في مجرى الدم تحصل على طاقة مستدامة دون انهيار.

على سبيل المثال، جرب إضافة حصة من المكسرات أو زبدة الجوز (بدون إضافة سكر) أو الزبادي العادي أو الحمص إلى وجباتك أو وجباتك الخفيفة.

عندما نتخطى وجبات الطعام أو نأكل بشكل غير منتظم ، يمكن أن تنخفض مستويات الطاقة لدينا لدرجة أننا قد نفرط في تناول الطعام في الوجبة التالية أو نتناول وجبات خفيفة غير صحية اجمع بين النصائح أعلاه لتحقيق النجاح ، وافعل ذلك بانتظام. على سبيل المثال، قم بإقران البروتين الخالي من الدهون مثل السمك أو صدور الدجاج مع الكربوهيدرات غير المكررة مثل الأرز البني والجزء الأكثر أهمية هو الخضار.