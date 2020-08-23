شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يحذرون من خطورة تناول نبات "الأولياندين" لعلاج كورونا لاحتوائه على مواد سامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خبراء من تناول مستخلص نبات الأولياندين - أو نبات الدفلى الذي يأتي منه - بعد ظهور أنباء تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب قال إنه يريد من إدارة الغذاء والدواء (FDA) الموافقة على المادة كعلاج لـ COVID-19. وقالت كاساندرا كواف، عالمة النبات في جامعة إيموري الأمريكية، لمجلة نيوزويك: "هذا أمر مقلق للغاية لأن استهلاك إما نبات الدفلى أو مركب الأولياندين السام، يمكن أن يتسبب في الوفاة".

Oleandrin هو أحد المركبات السامة العديدة التي يحتوي عليها نبات الدفلى، وهى شجيرة دائمة الخضرة أو شجرة صغيرة غالبًا ما تُباع لأغراض تنسيق الحدائق.



نبات اولدرين السام

وقالت عالمة النبات: "إنني قلقة للغاية من أن الأفراد قد يحاولون العلاج بأنفسهم إما مع نبات الدفلى أو المركب المعزول oleandrin. أنصح بشدة بعدم استهلاك أي جزء من نبات الدفلى أو نبات oleandrin الكيميائي". مضيفة: "على الرغم من أن النبات قد يكون إضافة جميلة إلى حديقة المنزل، فلا يجب أبدًا تناوله بأي شكل من الأشكال، لان استهلاك النبات يسبب الغثيان والقيء وعدم انتظام ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم والموت".

ووفقا لتقرير المجلة الأمريكية فإن مادة أوليندرين الكيميائية عبارة عن جليكوسيد القلب، وهو مركب معروف بتأثيره الخطير على القلب، مما يؤدي إلى اضطرابات خطيرة في نظم القلب.

وقالت كواف: "بينما وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على استخدام جليكوسيدات القلب الأخرى كأدوية وتستخدم في الطب، مثل بعض المركبات من نبات قفاز الثعلب ، إلا أنها تُعطى بجرعات خاضعة للرقابة تحت إشراف طبي دقيق"، مضيفة: "هذا لأن جليكوسيدات القلب لها نافذة علاجية ضيقة - مما يعني أن الاختلاف في الجرعة بين الدواء والسم ضيق للغاية ، ويجب على الأطباء التحكم في ذلك بعناية لتجنب الآثار الجانبية السامة".

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وعلى الرغم من سميته ، فقد أظهرت بعض الأبحاث "في المختبر" - وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الدراسات التي أجريت في أنابيب الاختبار بدلاً من الحيوانات أو البشر - أن الأولياندرين قد يثبط نمو الخلايا السرطانية، ومع ذلك ، لم يتم إجراء تجارب بشرية للتحقيق في هذه المادة كعلاج للسرطان. وعندما يتعلق الأمر بـ COVID-19 ، فإن الأدلة محدودة أكثر.

وقالت كواف: "إن البحث حول فائدة oleandrin ضد COVID-19 محدود للغاية ويشير فقط إلى دراسة واحدة أجريت في أنبوب اختبار مع الخلايا والفيروس المسؤول عن COVID-19"، لم تتم مراجعة هذه الدراسة من قبل علماء آخرين أو نشرها في المؤلفات العلمية، ولا توجد بيانات حيوانية تدعم السلامة والفعالية. لا توجد بيانات بشرية تدعم السلامة والفعالية."

وأضافت: "ومع ذلك، هناك أكثر من 100 دراسة في الأدبيات العلمية والطبية تشير إلى موت البشر ونفوق الماشية بعد استهلاك نبات الدفلى ، ويعتبر الأولياندين المكون الكيميائي الرئيسي للنبات المسؤول عن سمية الدفلى. مخاطر الدفلى و oleandrin معروف جيدًا منذ سنوات من الدراسات السابقة من قبل العديد من الفرق العلمية والطبية المختلفة".

وأخبر الدكتور إيفر علي، الخبير في إعادة استخدام العقاقير في جامعة وارويك في المملكة المتحدة ، لمجلة نيوزويك أنه لا ينبغي أن يكون الأولياندين متاحًا بسهولة للمستهلك العادي ، على الرغم من أن العلماء والمختبرات يمكنهم الحصول عليه كمنتج دوائي استقصائي منقى.